Agradecer e renovar

BISPO DE MACAU PRESIDE HOJE A MISSA DE ACÇÃO DE GRAÇAS PELOS BENEFÍCIOS DO ANO NOVO LUNAR

D. Stephen Lee preside sexta-feira a uma Missa em Honra de Nossa Senhora Rainha da China e Acção de Graças pelos benefícios do Ano Novo Lunar, na igreja da Sé Catedral, às 15 horas. Deste modo, o bispo de Macau pretende assinalar o último dia do Ano Novo Lunar, rezando com os fiéis, num gesto de agradecimento pelo ano que hoje termina e de renovação de votos de alegria pelo novo ano que esta noite tem início.

Sábado, também na igreja da Sé Catedral, é celebrada Missa, pelas 9 horas, com o objectivo de assinalar o primeiro dia do Ano Novo Lunar.

Embora esta época do ano seja uma tradição do povo chinês, as restantes comunidades estão convidadas a participar nas referidas celebrações eucarísticas agendadas para sexta-feira e para sábado de manhã.

Segundo o padre Daniel Ribeiro, vigário paroquial da igreja da Sé Catedral, as Missas destinadas – embora não exclusivas – aos falantes de língua portuguesa mantêm o mesmo horário: de segunda-feira a sábado, às 18 horas; e Domingo, às 11 horas.

José Miguel Encarnação