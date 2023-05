CENTRO ORGANIZA “WORKSHOP” DE CERÂMICA EM JUNHO

Lema do Cardeal Newman na visão de Agnes Wong

A directora do Centro de Cultura e Artes Performativas Cardeal Newman irá realizar uma palestra, no próximo dia 28 de Maio, sobre o lema inscrito no brasão de armas cardinalício do bispo D. John Henry Newman: Cor ad Cor loquitur– “O Coração ao Coração fala”.

Agnes Wong irá analisar e aprofundar a dimensão espiritual e humanista do referido lema, tendo como ponto de partida um livro direccionado para a infância. «A nossa directora, Agnes Wong, deseja analisar e consolidar o lema “Cor ad Cor loquitur” junto da comunidade. Como todos sabemos, o lema é um tanto ou quanto abstracto e permite uma série de análises, e é por isso que o nosso Centro vai trabalhar nesta iniciativa com Anthony Leung, um experiente conselheiro matrimonial e terapeuta familiar. Este irá convidar os participantes a repensar as normas, numa altura em que a maior parte de nós tem tendência para ignorar ou colocar de lado eventuais falhas e deficiências, em vez de as tentar consertar, como acontece no livro ilustrado “Relieur et Robinier”», explicou fonte do Centro de Cultura, em declarações a’O CLARIM. «O livro é sobre o esforço empreendido por uma menina e pelo seu tio, para tentar restaurar um livro antigo em sessenta passos, insuflando-lhe assim uma nova vida. De certo modo, é isso que a senhora Agnes Wong e a nossa equipa têm vindo a fazer, ao restaurar e preservar este edifício histórico [sede do Centro de Cultura], imbuindo-o com novos elementos para o rejuvenescer. Em suma, Agnes Wong vai recorrer ao exemplo dos sessenta passos de “Relieur et Robinier”, para passar em revista aquilo que temos vindo a fazer ao longo dos últimos três anos», acrescentou a mesma fonte.

A palestra, ministrada em Cantonense e centrada na filosofia que tem vindo a nortear o funcionamento do Centro de Cultura, destina-se a pais, professores, assistentes sociais e a todos quantos demonstrem interesse em debater sobre a importância das crenças e dos valores na formação da personalidade.

Entretanto, no fim-de-semana de 10 e 11 de Junho, o Centro de Cultura abre portas para uma iniciativa com contornos bem mais práticos, um “workshop” de cerâmica, produzida de forma tradicional, em fornos a lenha. «Em Junho, vamos promover uma acção de formação sobre cerâmica em forno de lenha chamada “As Cores do Infinito”. O “workshop”, de dois dias, inclui uma breve introdução à produção artesanal de cerâmica. Os participantes vão poder aprender sobre o processo de produção de louça e no fim vão poder levar para casa a sua própria chávena. Como o nome do próprio “workshop” indica, a madeira é o combustível com que o forno vai ser aquecido para o processo de finalização das peças», disse fonte do organismo. «Durante o Verão e ao longo dos próximos meses vamos organizar vários exposições e eventos, como temos feito nos últimos anos», rematou.

M.C.