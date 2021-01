PADRE LUÍS SEQUEIRA RECORDA O AMIGO

«Um homem com um grande sentido de Deus»

Pároco, pedagogo, homem de fé. Em traços largos, é desta forma que o padre Luís Sequeira resume a vida e o legado do cónego José Kou. Nascido em 1925 e ordenado sacerdote a 13 de Janeiro de 1951, o antigo pároco da igreja de Nossa Senhora de Fátima tinha uma formação sólida em Teologia e Filosofia, mas foi por via do ensino e do serviço pastoral que deixou obra no território ao longo de mais de sessenta anos.

Homem de confiança do último bispo português de Macau, D. Arquimínio Rodrigues da Costa, a quem chegou a visitar nos Açores, o padre José Kou distinguiu-se, sobretudo, pela certeza das suas convicções e pela profundidade da sua fé. «O padre José Kou sempre foi muito sacerdotal e muito pastoral na aplicação da sua fé e no contacto com a comunidade. Sempre o conheci como um homem muito espiritual, um homem e um padre com o sentido de Deus. Este é um aspecto que nem sempre outros conseguem comunicar», começa por enaltecer o padre Luís Sequeira.

O antigo superior da Companhia de Jesus em Macau recorda um homem discreto e humilde, mas com uma consciência muito clara da sua fé e dos desafios que se colocavam à Igreja: «Sempre me pareceu um homem com um grande sentido de Deus, se é que assim se pode dizer. Não era um homem de grande especulação, mas era alguém que assumia a verdade, tanto como sacerdote, como na qualidade de cristão. Eu juntava a estas características um outro aspecto.

Penso que não estou enganado se disser que nesta linha do acompanhamento das pessoas, o próprio discernimento da vocação do padre Kou está muito ligado a esta convicção de que podia ser alguém que abria as portas a um futuro sacerdote, se mais não fosse pelo seu próprio exemplo».

Formado em Teologia e Filosofia pelo Seminário do território, onde leccionou durante mais de uma década e meia, o padre José Kou desempenhou um importante serviço pastoral na paróquia de Nossa Senhora de Fátima, tendo supervisionado a construção da primeira Casa Funerária Diocesana. Entre 1988 e o ano 2000, ocupou o cargo de director do Colégio Diocesano de São José. O trabalho educativo e pastoral que desenvolveu a favor dos residentes da zona norte da cidade valeram-lhe a inclusão no Cabido da Sé Catedral. «Ele é uma afirmação do clero local. Chegou à dignidade de cónego. Sempre foi muito respeitado como sacerdote, entre os sacerdotes chineses. Não diria que ele fosse uma luminária, alguém com uma grande visão apostólica, mas era pela fidelidade ao seu magistério sacerdotal que ele se impunha aos outros», conclui o padre Luís Sequeira.

As exéquias fúnebres do padre José Kou estão agendadas para hoje, sexta-feira, com o velório a decorrer na igreja de Nossa Senhora de Fátima ao início da noite. O funeral realiza-se amanhã, no Cemitério de São Miguel.

Marco Carvalho