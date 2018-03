“Deus é jovem”, o novo livro do Papa Francisco

O novo livro-entrevista do Papa Francisco, “Deus é jovem”, vai ser lançado a nível mundial no próximo dia 20 de Março.

Dois anos depois de “O nome de Deus é misericórdia”, publicado em mais de cem países, a publicação antecipa a próxima assembleia do Sínodo dos Bispos, que o Papa convocou para Outubro, no Vaticano, dedicada à realidade dos jovens na Igreja e na sociedade.

Francisco conversa com o jornalista Thomas Leoncini, “dirigindo-se aos jovens de todo o mundo, de dentro e fora da Igreja”, informa o portal de notícias do Vaticano.

A Editora Planeta adianta que a obra contém “uma mensagem de libertação que retrata o presente e desenha o futuro, construindo uma ponte entre as gerações”.

“Francisco analisa com força e paixão os grandes temas da actualidade e propõe arrancar as novas gerações, ou seja, os grandes rejeitados do nosso tempo agitado, das margens a que foram relegadas, destacando-as como protagonistas da nossa história”, acrescenta.

CONFESSIONÁRIO

O Papa pediu, na passada terça-feira, que os padres não usem os confessionários como espaços de «ameaças», mas de transmissão do perdão de Deus.

«E quando nós sacerdotes, no lugar do Senhor, temos de ouvir as confissões, também nós devemos ter a atitude de bondade, como diz o Senhor: “Venham, conversemos, não há problema, o perdão existe”, e não com a ameaça, desde o início», assinalou, na homilia da missa a que presidiu na capela da Casa de Santa Marta.

A intervenção evocou as atitudes de Jesus, que em diversas situações é retratado pelos Evangelhos com «um gesto de confiança» que «aproxima do perdão e muda o coração».

«Agradeçamos ao Senhor pela sua bondade. Ele não quer agredir-nos e nos condenar. Deu a sua vida por nós e esta é a sua bondade, procura sempre o modo de chegar ao coração», disse.

In ECCLESIA