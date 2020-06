Trapistas acolhem instalação ao ar livre

ROSÁRIO GIGANTE COM ROLOS DE PALHA EM PALAÇOULO EXPOSTO ATÉ JULHO

A Unidade Pastoral da Santíssima Trindade, no concelho de Miranda do Douro (Portugal), quis encerrar o mês de Maria (Maio) com um acto simbólico.

No território do Mosteiro Trapista de Santa Maria Mãe da Igreja, em Palaçoulo, foi concebido um Rosário gigante com rolos de palha.

A acção foi orientada pelo procurador das Monjas e pároco local, padre António Pires, e contou com a colaboração de Manuel Martins Vicente, José Oliveira Cangueiro e António Cangueiro.

O Rosário estará exposto até à visita das Monjas, no mês de Julho.

Na segunda-feira de Pentecostes, dia em que a liturgia soleniza a Bem-aventurada Virgem Maria, Mãe da Igreja, D. José Cordeiro, bispo da diocese de Bragança-Miranda, deslocou-se ao Mosteiro para acompanhar a evolução das obras da Casa de Acolhimento.

Diocese de Bragança-Miranda – Texto editado