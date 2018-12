Teologia, Uma Dentada de Cada Vez (12)

Todos os Apóstolos tinham o mesmo estatuto?

Jesus escolheu cuidadosamente doze homens cujos nomes estão listados nos Evangelhos Sinópticos (Mateus 10:2-4; Marcos 3:16-19; Lucas 6:14-16) e nos Actos dos Apóstolos (1:13, excluindo Judas Iscariotes). São Mateus escreveu: «Os nomes dos doze apóstolos são: Primeiro, Simão, que é chamado de Pedro…(10:2)». “Simão Pedro” é o primeiro das listas de Mateus, Marcos, Lucas, João e dos Actos dos Apóstolos. No entanto, Mateus realça este facto: Pedro está (vem) primeiro – “primum Simao – primeiro Simão”.

Há algo de especial com Simão. Não é apenas o primeiro na lista dos apóstolos. O seu nome aparece com maior frequência do que todos os outros juntos. “Simão”, “Simão Pedro” ou “Pedro” aparece no mínimo 184 vezes nos quatro Evangelhos e nos Actos. O próximo é João cujo nome aparece trinta vezes; segue-se Tiago (irmão de João, 24 vezes). Depois vem Judas Iscariotes (23), Filipe ou Felipe (16), André (13), Tomás (12), Tiago, o Menor (nove), Bartolomeu ou Nataniel (quatro), Judas Tadeu (quatro) e Simão, o Zelote (quatro). Não é notável?

Existe algo de especial a respeito de Simão. Quando foi apresentado a Jesus pelo seu irmão (João 1:40-41) «Jesus olhou para ele e disse: então tu és Simão, o filho de João? Deverás chamar-te Cephas [significa Pedro] (João 1:42)».

«Jesus olhou para ele» ou fixou-lhe o olhar. Apenas olhou o jovem (“intuitus eum” – “olhou para ele”, Marcos 10:21) e chamou-o. Então Jesus deu-lhe um novo nome (João 1:42): “Cephas” (termo hebreu para “rocha” ou “pedra”). No Evangelho de Mateus Jesus explica o significado do novo nome. “Cephas” (em Grego, “Petros”; em Latim, “Petrus”. Daí ser traduzido como “Pedro”), significa “rocha” ou “pedra” e não era usado como nome pessoal. Jesus revelou que o novo nome implicava uma nova missão. «E Eu te digo, tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha Igreja, e os poderes da morte não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino do céu, e tudo o que ligares na terra será ligado no céu, e tudo o que desligares na terra será desligado no céu (Mateus 16:18)».

Em algumas ocasiões Jesus colocou Simão à prova. Em Lucas 22:31-32, Jesus diz a Pedro: «Simão, Simão, olha que Satanás pediu para vos joeirar como trigo. Mas Eu roguei por ti, para que a tua fé não desapareça. E tu, uma vez convertido, fortalece os teus irmãos». Reparem na mudança do plural (referindo-se a todos os apóstolos) para o singular (referindo-se a Pedro).

