Sofrimento como bênção de Deus

FESTA DE SÃO JOSEMARÍA ESCRIVÁ CELEBRADA NA SÉ CATEDRAL

D. Stephen Lee presidiu a missa pela Festa de São Josemaría Escrivá, fundador do Opus Dei (Obra de Deus), no passado dia 26 de Junho.

O bispo de Macau explicou aos fiéis como São Josemaría ensinou os católicos a santificarem os diferentes aspectos da vida quotidiana, inclusivamente o sofrimento. «A pandemia levou a cruz a muitos de nós, principalmente aos idosos. No meio de tantas provações, estamos a aprender a lidar com o sofrimento, com o envelhecimento e com a morte. O sofrimento é uma bênção de Deus», disse D. Stephen Lee.

Já em Maio deste ano, o prelado do Opus Dei, monsenhor Fernando Ocáriz, escreveu que durante a actual crise sanitária «manifestaram-se a limitação e a grandeza humanas», pelo que «talvez tenhamos aprendido a valorizar mais conscientemente coisas que dávamos por adquiridas».

Na habitual mensagem mensal do prelado, publicada em várias línguas no “site” oficial do Opus Dei, o monsenhor Fernando Ocáriz pede que «continuemos a rezar especialmente pelos que faleceram e pelas suas famílias que, em muitos casos, não puderam acompanhá-los fisicamente nos últimos momentos», lembrando «a entrega generosa, às vezes heróica, de tantas pessoas que fizeram turnos quase sem descanso nos hospitais, que cuidaram dos outros nas suas casas, que prolongaram o seu horário de trabalho em casa, ou que realizaram trabalhos imprescindíveis para a sociedade, mesmo correndo o risco de ficarem contagiados».

Na mesma mensagem, o líder do Opus Dei revela que «as circunstâncias tão especiais destes dias de isolamento levaram muitos a reflectir sobre o sentido da vida e, em muitos casos, despertaram um maior desejo de Deus. Talvez isso nos tenha acontecido também a nós. Ao mesmo tempo, a impossibilidade de receber os sacramentos da forma habitual, especialmente a Eucaristia e a Penitência, levou-nos provavelmente a valorizá-los e a desejá-los mais. Seja como for, procurámos ganhar mais intimidade com o Senhor e aproximar d’Ele os outros».

A concluir, ressalva que «embora, em muitos lugares, se esteja a regressar gradualmente a uma nova e relativa normalidade, ainda há um caminho a percorrer», e pede «ao Senhor a força para enfrentarmos de bom ânimo as sérias dificuldades que este período está a deixar nas famílias, nos ambientes profissionais e nas iniciativas de apostolado. Não deixemos também de acompanhar com a nossa oração e, quando for possível, com a nossa ajuda, as inúmeras pessoas que, em vários países, ainda se encontram em situações particularmente dramáticas».

Em Macau, a missa pela Festa de São Josemaría Escrivá teve lugar na igreja da Sé Catedral, tendo este ano ficado marcada pelo facto dos fiéis terem estado mais afastados uns dos outros, devido às restrições impostas pela Diocese no âmbito da pandemia do Covid-19. À semelhança do que vem acontecendo desde o início do surto epidémico, a eucaristia foi transmitida via “online” pelo Centro Diocesano dos Meios de Comunicação Social (CDMCS), com recurso a diversas plataformas digitais.

