SÃO MATEUS EVANGELISTA CELEBRADO NA PRÓXIMA TERÇA-FEIRA (21 DE SETEMBRO)

De cobrador de impostos a discípulo do Senhor

Mateus é um dos grandes apóstolos de Jesus. Tocado pelo Senhor, Mateus desprende-se do que é mundano, e abraça a proclamação da mensagem do seu Mestre, da Boa Nova, do Reino de Deus. Segundo conta o próprio Evangelho de Mateus, este era cobrador de impostos no Império Romano e, assim, odiado pelo povo. Eis a narrativa do encontro em que o Senhor o chama: «Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado no posto de cobrança, e disse‐lhe: “Segue‐me”. E ele levantou‐se e seguiu‐o» (Mateus, 9:9‐11).

O autor do Evangelho de Mateus (que foi escrito por volta do ano 80) copiou o acontecimento do Evangelho de Marcos (escrito uns dez anos antes). E segundo Marcos, o cobrador de impostos chamava‐se Levi, não Mateus (Marcos, 2:14). Por que motivo, então, o Evangelho de Mateus mudou o nome do cobrador e chamou-lhe Mateus?

O nome Mateus (em grego “matháios”) soa como a palavra “discípulo” (em grego “mathetés”). E esta casualidade foi o que possivelmente levou o evangelista a eleger Mateus para substituir o cobrador de impostos chamado Levi – desta forma representava melhor o projecto de discipulado.

Mas por que fixou-se o evangelista em alguém cujo nome soava a “discípulo”? Havia outros apóstolos cujos nomes também tinham significados relevantes, como André “homem forte”, João “Deus teve misericórdia”, ou Simão “o que escuta Deus”. Por que escolheu Mateus, com o seu significado de “discípulo”? A razão terá sido porque um dos temas centrais de todo o seu Evangelho é o do discipulado. Mais do que nenhum outro, o Evangelho de Mateus destaca a importância de ser discípulos de Jesus, e propõe‐nos à comunidade cristã como exemplos e modelos.

Para comprová‐lo, notemos que Mateus é o Evangelho sinótico que mais utiliza o termo “discípulo” (73 vezes). É o único que usa o verbo “fazer discípulo”. E o que mais emprega o verbo “aprender”, importantíssimo para ser um autêntico discípulo.

Por outro lado, é o evangelista que mais sublinha o trabalho docente de Jesus na formação dos discípulos. Todo o seu Evangelho está estruturado à volta de cinco grandes discursos ou catequeses, pronunciadas por Jesus, indicando com isso aos leitores que o seu livro é por excelência o do aprendiz de discípulo. Nenhuma outra obra do Novo Testamento destaca tantos ensinamentos e pregações como este.

Na descrição dos quatro seres do Apocalipse – águia, boi, leão, homem – São Mateus é associado àquele com aspecto de homem.

Segundo uma antiga tradição, que se reflecte nos escritores cristãos dos Séculos II ao IV, Mateus permaneceu alguns anos na Palestina, e mais tarde evangelizou outros países. Os testemunhos históricos não são precisos, assim como não são claros o lugar e as circunstâncias da sua morte.

As suas relíquias encontram-se na cripta da Catedral de Salerno. Ali é festejado a 21 de Setembro, com procissão solene.

São Mateus Evangelista, rogai por nós!

Miguel Augusto com Frades Capuchinhos