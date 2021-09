DEPOIS DE SÃO MATEUS, A FESTA DO PADRE PIO DE PIETRELCINA (23 DE SETEMBRO)

Um mistério para si mesmo

São Padre Pio nasceu em Pietrelcina (Sul de Itália) no dia 25 de Maio de 1887. Chamava-se Francisco Forgione. O nome de Frei Pio de Pietrelcina recebeu-o em 1903, quando ingressou na Ordem dos Capuchinhos. Foi ordenado sacerdote a 10 de Agosto de 1910.

Viveu uma vida de exigência pessoal muito rigorosa na luta contra os vícios; simples a vestir e nas refeições, e extremamente cuidadoso em evitar actos que pudessem ofender a Deus, aos irmãos ou a qualquer pessoa.

Frei Pio é considerado um grande místico. Foram muitos os fenómenos, humanamente inexplicáveis, que marcaram fortemente a sua existência. Tinha um amor profundo por Jesus Cristo e pela Virgem Santíssima, e uma intimidade muito grande com o seu anjo da guarda.

Assim como aconteceu com São Francisco de Assis, o Senhor crucificado quis partilhar com ele as dores da sua Paixão concedendo-lhe a graça dos estigmas, a 20 de Setembro de 1915. Este foi o acontecimento místico mais marcante na vida de Frei Pio. Desde cedo foi agraciado com inúmeros dons, quase poder-se-ia dizer que possuía todos os dons do Espírito Santo – tinha o dom de ver e comunicar com Jesus, Nossa Senhora, os Anjos, o “Céu”; o dom da profecia; o dom do discernimento dos espíritos; o dom da bilocação; o dom de curas; o dom das conversões; o dom dos perfumes, entre outros.

Peregrinos, seus devotos, apareciam de todos os cantos do mundo. Dirigiam-se ao Convento de São Giovanni Rotondo para assistirem à celebração da Santa Missa; não só pela notável e mística experiência que viviam, como pelo desejo de se confessarem e terem um momento íntimo com Frei Pio, que conhecia cada um pelo nome antes de o revelarem.

O Padre Pio sentia-se um mistério para si mesmo. Quando foi impedido de celebrar com o povo a Eucaristia e de atender as confissões, sussurrou a alguém próximo: «Tirar o ministério do altar e das confissões a um sacerdote significa matá-lo!».

Já tido como santo em vida, transformou inúmeras vidas. Produzia fascínio ao seu redor e ninguém era indiferente ao seu olhar, às suas palavras e ao amor que nutria por cada um.

Morreu a 23 de Setembro de 1968. No dia 2 de Maio de 1999, o Papa João Paulo II, perante uma multidão de fiéis, concentrada na Praça de São Pedro, proclamou-o Beato. Foi canonizado a 16 de Junho de 2002, pelo mesmo Papa.

NOVO FILME DE SÃO PADRE PIO

Segundo noticiou a ACI digital, o actor americano Shia LaBeouf, famoso pelos filmes da saga “Transformers”, apareceu abraçado a um grupo de frades capuchinhos num vídeo no Instagram, e fez um anúncio: «Eu, Abel Ferrara e William Dafoe estamos a produzir um filme chamado “Padre Pio” sobre o grande Padre Pio». A notícia refere um vídeo divulgado a 13 de Agosto pelo frade capuchinho Hai Ho, no qual LaBeouf afirma: «Estamos a tentar aproximar-nos o mais possível da descrição precisa do que é ser um frade. E procuro aproximar-me o mais possível da relação humana, tangível e palpável que este homem tinha com Cristo». O vídeo revela que o autor terá confessado: «Estou completamente imerso em algo muito maior do que eu…».

Segundo o realizador Abel Ferrara, o filme irá abordar a juventude de São Pio de Pietrelcina.

