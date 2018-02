Revista Mensal do Apostolado da Oração

Conheça a Cruzada

Fundada em 1930, é uma revista mensal, ilustrada, com 32 páginas. Pensada, inicialmente, para as crianças e jovens, acabou por fazer sucesso junto de leitores de todas as idades. Esta revista é um dos órgãos de comunicação da Igreja Católica em Portugal com maior difusão.

Está presente junto de muitos emigrantes portugueses, tendo assinantes em 82 países. Mantém desde há longos anos uma secção mensal – “Testemunhos Vivos” – destinada a publicar cartas de leitores que testemunham o poder da fé e da confiança em Deus, nas mais diversas e, por vezes, dramáticas circunstâncias.

A primeira edição da revista Cruzada de 2018 conta, na abertura, com uma reflexão de Cláudia Pereira sobre a celebração da fé em Cristo nos países asiáticos, onde a comunidade cristã é minoritária. Esta reflexão surge a propósito da viagem do Papa Francisco ao Myanmar e ao Bangladesh, em Novembro passado, e vai ao encontro da intenção do Papa Francisco para este mês: «Para que, nos países asiáticos, os cristãos, bem como as outras minorias religiosas, possam viver a sua fé com toda a liberdade».

Na secção “Rezar com o Papa Francisco” encontra-se uma oração do padre Dário Pedroso, SJ, apelando ao Coração do Pai para que proteja as minorias religiosas da Ásia na vivência da sua fé em liberdade.

O padre Miller Guerra, SJ, publica, na rubrica “Grandes Vidas”, o último capítulo da narração da vidade do Papa São João Paulo II.

Na rubrica “Grandes Vidas”, o padre Miller Guerra, SJ, continua o relato do terceiro segredo de Fátima, apresentando os esclarecimentos do Papa Bento XVI, então cardeal D. Joseph Ratzinger, prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé, bem como a interpretação da Igreja do segredo.

