QUE PENSAS TU?

«Olha! Uma coisa positiva!»

Conheces aquela venda que te tapa os olhos e tudo o que consegues ver é escuridão ou os defeitos de tudo e todos? Conheces aquela sensação que te faz sentir completamente despedaçado ou partido por dentro? Todos temos dias assim. Só conseguimos ver as coisas negativas da vida. Todos nós estamos despedaçados e partidos por dentro, mas é assim que a luz entra, por essas fendas. É assim que Deus entra nas nossas vidas e nos estende a Sua mão para que nos possamos levantar com a Sua ajuda. Porque, sem Ele, estamos perdidos. Sem Ele, continuamos com aquela venda nos olhos. É por isso que, muitas vezes, precisamos que a mão d’Ele nos tire a venda que nos impede de ver tudo o que não é negativo, mas, para que isso aconteça, temos de fazer a nossa parte também. Temos de encher as vasilhas com água para que Deus as encha com vinho. E o que é, neste caso, a nossa água? Como é que enchemos as vasilhas? É bastante fácil até. Só precisamos de parar, fechar os olhos, respirar bem fundo, esquecer por momentos tudo o que nos aconteceu de negativo e, quando abrirmos os olhos novamente, olhar de novo para o que nos rodeia e encontrar algo positivo, por muito pequeno que possa parecer (porque a mais pequena coisa positiva consegue superar todas as coisas negativas e esmagadoras). E quando conseguirmos ver algo positivo e ver o que brilha nas nossas vidas, vamos reparar que Deus nos tirou a venda dos olhos. É tempo de tirar a venda. É tempo de encher as vasilhas com água. É tempo de abrir os olhos e dizer «Olha! Uma coisa positiva!».

Sofia Camões

Estudante