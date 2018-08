O Papa reza por elas na Intenção de Oração para o mês de Agosto

Políticas familiares adequadas

«As grandes escolhas económicas e políticas protejam as famílias como um tesouro da humanidade». É um verdadeiro apelo a uma «adequada política familiar» a intenção de oração do Papa Francisco contida na mensagem vídeo para o mês de Agosto, confiada à rede mundial de oração (www.thepopevideo.org).

«Falando das famílias – confidencia o Pontífice – muitas vezes vem à mente a imagem de um tesouro». Mas – reconhece – o «ritmo da vida actual, o stress, a pressão do trabalho e até a pouca atenção por parte das instituições podem pô-las em perigo». Portanto, afirma o Papa no vídeo, «não é suficiente falar sobre a sua importância: é preciso promover medidas concretas e desenvolver o seu papel na sociedade com uma adequada política familiar».

Para reforçar a mensagem de Francisco o vídeo propõe uma rápida mas decisiva sucessão de imagens que mostram o dia a dia e as problemáticas de cada família. Eis, então, que se vêem pais e avós acompanhando delicadamente a brincadeira de uma menina no balanço. E, ainda, os bancos de escola e uma mesa posta: dois pontos essenciais de referência, de formação, de crescimento e diálogo entre as gerações. Para depois chegar às questões ligadas à maternidade e também à deficiência e à saúde.

Por fim, não falta a imagem de uma sala solene para evocar o sentido de responsabilidade de quantos são chamados a legislar sobre a família.

O vídeo foi traduzido em nove línguas e preparado para a rede mundial de oração do Papa pela agência La Machi, que se ocupa da produção e da distribuição, em colaboração com Vatican Media que supervisionou a sua gravação.

In L’Osservatore Romano