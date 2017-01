Monsenhor Fernando Ocáriz é o Novo Prelado do Opus Dei

De Roma para o Mundo

O Papa Francisco confirmou o monsenhor Fernando Ocáriz como prelado do Opus Dei, na passada segunda-feira, depois do sacerdote nascido em Paris ter sido escolhido pelos membros do terceiro congresso electivo da Prelatura da Igreja Católica.

Num comunicado enviado à Agência ECCLESIA, o gabinete de imprensa português da Prelatura do Opus Dei informa que o monsenhor Fernando Ocáriz, até agora o vigário auxiliar do Opus Dei, torna-se o terceiro sucessor de São Josemaría Escrivá.

O novo responsável mundial do Opus Dei foi nomeado pelo congresso electivo da Obra que começou na passada segunda-feira de manhã e foi confirmado «no final da tarde» pelo Papa Francisco.

O monsenhor francês foi escolhido na reunião magna convocada após o falecimento do monsenhor Javier Echevarría, a 12 de Dezembro de 2016, que foi o segundo sucessor de São Josemaría Escrivá, o fundador da Prelatura com quem conviveu enquanto estudante de Teologia nos anos 60, em Roma.

Segundo o comunicado, o novo prelado vai propor aos congressistas os nomes dos seus vigários, bem como dos restantes membros dos conselhos que o vão assistir durante os próximos oito anos.

Para além de escolherem quem vai integrar os conselhos centrais, os congressistas continuaram reunidos para examinar o estado da Prelatura e as actividades apostólicas que desenvolvem.

Fernando Ocáriz é consultor de vários organismos da Cúria Romana: o Conselho Pontifício para a Promoção da Nova Evangelização, a Congregação para o Clero e a Congregação para a Doutrina da Fé.

Em 2014 foi nomeado vigário auxiliar da Prelatura e o gabinete de imprensa assinala que durante os últimos 22 anos acompanhou o anterior prelado nas suas visitas pastorais a mais de 70 países.

Monsenhor Fernando Ocáriz fez o doutoramento em Teologia na Universidade de Navarra, em 1971, o mesmo ano em que foi ordenado sacerdote e tem duas licenciaturas, em Teologia pela Pontifícia Universidade Lateranense em 1969 e Ciências Físicas pela Universidade de Barcelona, três anos antes.

O vigário regional do Opus Dei em Portugal, padre José Rafael Espírito Santo, mostrou-se “muito contente” com a nomeação do novo prelado.

“Monsenhor Fernando Ocáriz conhece bem Portugal e visitou várias vezes o Santuário de Fátima para rezar junto de Nossa Senhora e afirmou-me que é seu desejo ir a Fátima este ano colocar aos pés de Nossa Senhora as suas intenções”, assinala, em declarações enviadas à Agência ECCLESIA.

O novo prelado do Opus Dei nasceu em Paris a 27 de Outubro de 1944, filho de uma família espanhola exilada em França pela Guerra Civil (1936-1939) e é o mais novo de oito irmãos.