LÍDERES RELIGIOSOS ASSINAM MENSAGEM CONJUNTA PARA A PROTECÇÃO DA CRIAÇÃO

Francisco, Bartolomeu e Welby de mãos dadas

O Papa Francisco, o Patriarca Ecuménico de Constantinopla, Bartolomeu I, e o Arcebispo de Cantuária, Justin Welby, assinaram uma mensagem conjunta para a protecção da Criação, indicou a Sala de Imprensa da Santa Sé, na última terça-feira.

“Ninguém está seguro até que todos estejam seguros. As nossas acções realmente influenciam umas às outras, e o que fazemos hoje influencia o que acontecerá amanhã”, lê-se num comunicado divulgado à Comunicação Social.

A mensagem convida a considerar a calamidade mundial como uma oportunidade, que “não se pode desperdiçar”.

“Devemos decidir que tipo de mundo queremos deixar para as gerações futuras. Devemos escolher viver de forma diferente; devemos escolher a vida”, escrevem.

Os três líderes religiosos lembram que se maximizam os interesses do presente “às custas das gerações futuras” e apontam que se, por um lado, a tecnologia abriu novas possibilidades de progresso, por outro induziu a “acumular riquezas desenfreadas” com pouca preocupação com as outras pessoas ou com os limites do planeta.

“A natureza é resistente, mas delicada. Temos a oportunidade de nos arrepender, de voltar atrás com a decisão”, pode ler-se também.

A mensagem retoma várias vezes o conceito básico de que as mudanças climáticas não são apenas um desafio futuro, mas uma questão imediata e urgente de sobrevivência.

“Diante de uma profunda injustiça: as pessoas que sofrem as consequências mais catastróficas destes abusos são as mais pobres do planeta e foram as menos responsáveis por causá-las”, apontam.

Na mensagem conjunta dos três líderes cristãos destaca-se o pedido de “colaboração cada vez mais estreito entre todas as igrejas no seu compromisso com o cuidado da criação”.

“Juntos, como comunidades, igrejas, cidades e nações, devemos mudar de rumo e descobrir novos caminhos de trabalhar juntos para abater as barreiras tradicionais entre os povos, para parar de competir por recursos e começar a colaborar”, referem.

O Papa Francisco, Bartolomeu I e o Arcebispo Welby convidam os líderes mundiais a rezarem antes da 26.ª Conferência das Nações Unidas sobre o Clima (COP26), que será realizada em Glasgow, de 1 a 12 de Novembro próximo.

In ECCLESIA