INICIATIVA REVERTE A FAVOR DA CÁRITAS DE MACAU

GELMac lança campanha para recolha de alimentos

Apesar da pandemia – ou por causa dela – o Grupo de Escuteiros Lusófonos de Macau propõe-se angariar arroz, massa, cereais, leite, enlatados e outros géneros alimentícios para fazer chegar aos que foram mais duramente afectados pelo Covid-19, em particular os trabalhadores não residentes. «Esperamos poder ajudar os mais carenciados, nomeadamente os que por força do coronavírus estão sem emprego ou com emprego precário. Queremos ajudar residentes de Macau, mas também trabalhadores não residentes que não beneficiam de quaisquer apoios e que por isso se encontram numa situação muito vulnerável», disse a’O CLARIM fonte do GELMac.

Este ano, devido ao surto epidémico, a campanha de recolha dos géneros alimentícios não será feita directamente nos supermercados, mas em três diferentes pontos de recolha. Assim, quem tiver interesse em associar-se à iniciativa, poderá fazê-lo hoje, sexta-feira, através da entrega de donativos na sede da Casa de Portugal e na Escola Portuguesa. Amanhã, os contributos podem ser feitos directamente na sede do GELMac, na Taipa, ou nas instalações da Casa de Portugal. Apesar das contingências, o objectivo passa por igualar os resultados da última campanha promovida pelo agrupamento, em Novembro de 2019, quando foi recolhida uma tonelada de alimentos, posteriormente entregues às Irmãs da Caridade. «Com uma boa divulgação, esperamos recolher a mesma quantidade de alimentos não perecíveis que conseguimos angariar na acção de recolha anterior, quando arrecadámos uma tonelada de alimentos», explicou a mesma fonte. «Esta é uma iniciativa conjunta do GELMac, da Casa de Portugal e da Escola Portuguesa, que tem feito um trabalho notável em termos de divulgação e consciencialização, nomeadamente dos mais novos, para a questão da responsabilidade social», acentuou.

A campanha de recolha de bens alimentares é a segunda iniciativa a que o Grupo de Escuteiros Lusófonos de Macau se associa, depois de quase meio ano de paragem devido ao novo coronavírus. A 10 de Junho, e como habitualmente, alguns dos membros do agrupamento marcaram presença na cerimónia do hastear da bandeira no âmbito das comemorações do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas.

Num ano com contornos atípicos, a realização de novas actividades é ainda incerta, mas os responsáveis pelo escuteiros católicos do território tencionam, ainda assim, assinalar o 23.º aniversário do GELMac, que se celebra em Agosto: «Será uma celebração em família, também em jeito de despedida para o grupo de Pioneiros que terminarão o Ensino Secundário em Macau e devem rumar até outras paragens para prosseguir os seus estudos na Universidade».

Marco Carvalho