Edição renovada da Bíblia de Navarra em Português

Para o leitor comum

Já saiu o primeiro volume da nova Bíblia de Navarra em Português, com quatro grandes novidades:

1– A tradução portuguesa do texto bíblico é a da Difusora Bíblica.

2– O conjunto das notas é praticamente novo. Mais substancial e melhorado, tem uma estrutura interna mais organizada e muitos textos novos. A compreensão da narrativa dentro das sequências de eventos é agora mais intuitiva.

3– As citações de autores que já constavam das notas da edição anterior, como Santa Teresa Benedita da Cruz, São Tomás Moro, São João de Ávila, Santa Teresa de Ávila, Tomás de Kempis e Santa Teresinha do Menino Jesus, foram muito ampliadas.

4– As notas contêm um conjunto significativo de novos textos, nomeadamente de São João Paulo II, de Bento XVI e do Catecismo da Igreja Católica.

A obra, preparada por um grupo de especialistas da Faculdade de Teologia da Universidade de Navarra em resposta a um desafio de São Josemaria Escrivá, então Magno Chanceler dessa universidade, visa tornar a Bíblia acessível ao leitor comum, que deseja alimentar a sua vida de relação com Cristo.

Dotada de um rico aparato de notas explicativas, que organizam os grandes conjuntos narrativos e, dentro destes, os episódios evangélicos, esta obra contém igualmente uma colecção importante de anotações espirituais que falam ao leitor dos nossos dias, razão pela qual é também um auxiliar precioso para a pregação e a formação.

A obra foi lançada em Lisboa, com a presença do padre Vicente Balaguer, membro do seu Conselho de Redacção. A edição é da Alêtheia Editores.

A obra não se encontra à venda nas livrarias, só podendo ser adquirida online, no endereço: www.aletheia.pt/products/biblia-sagrada-santos-evangelhos

MARIA MARQUES

www.paroquiadegrandola.pt – link “Igreja em Movimento”