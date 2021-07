DIÁLOGO COM O PADRE

Porque se venera a Bíblia?

Na história das religiões, há três delas que se fundamentam no monoteísmo inspirado em Abraão, pai na fé, a quem Deus chamou da cidade de Ur, na Caldeia, e lhe pediu para caminhar para o Monte Mória, onde Abraão ergueu um altar ao Deus único e verdadeiro. Todas elas têm o Livro Sagrado, Palavra de Deus. São as religiões abraâmicas: o Judaísmo, o Cristianismo e o Islamismo. O Judaísmo tem como seu livro o Antigo Testamento que contém 46 livros, e que conta em Aramaico a história de Israel. O Cristianismo, cujo Livro Sagrado tem o Antigo e o Novo Testamento com 73 livros que constituem a Bíblia Sagrada. E até mesmo o Islamismo tem o Corão, que se refere muitas vezes a personagens da Sagrada Escritura, do Antigo e Novo Testamento como Isaías, Maria, João Baptista e Jesus.

O texto do Antigo Testamento é a história da revelação de Deus ao Povo de Israel, narrada e explicada pelos autores sagrados e escrita nos livros da Antiga Aliança como verdadeira Palavra de Deus. O texto do Antigo Testamento refere para os judeus a história do Povo de Israel com a esperança do Messias que Deus prometera àquele povo. É um conjunto de textos lindíssimos na espera do Messias Redentor. É constituído pela Tora (os cinco primeiros livros da Bíblia que para os cristãos são o Pentateuco), pelos livros dos Reis, pelos sapienciais e sobretudo pelos profetas. São textos lindíssimos, sobretudo os dos Profetas Maiores: Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. São textos que revelam que o Povo de Israel espera o Messias, mas quando o Messias chegou, o Redentor e Salvador Jesus, não O reconheceram. Aos 46 livros do Antigo Testamento acrescem os 27 livros do Novo Testamento. Aí Jesus pergunta: «E vós quem dizeis que Eu sou?» (Mt., 16,13), e Pedro responde: «Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo» (Mt., 16,16). O Livro Sagrado dos cristãos tem sobretudo no Novo Testamento a vida pública de Jesus que se revela Redentor e Salvador para todos, é solidário para com os mais pobres, enfrenta todos os poderes que havia em Israel e por isso é julgado num tribunal religioso pelo Sinédrio, pelo tribunal étnico com Herodes, num tribunal político com Pilatos e num tribunal popular com a multidão que grita «à morte, à morte». É crucificado numa cruz, morre e ressuscita ao terceiro dia, considerado o Senhor da vida e da morte.

O Novo Testamento, com 27 livros, tem os quatro Evangelhos, os Atos dos Apóstolos (história da Igreja nascente), as treze cartas do Apóstolo Paulo, a Carta aos Hebreus de autor desconhecido, as duas Cartas de Pedro, as três Cartas de João, a Carta de Tiago e a Carta de Judas e finalmente o Apocalipse de São João. Os cristãos reconhecem na Bíblia Sagrada a Palavra de Deus. A Bíblia não é só venerada pelos cristãos; é um texto essencial para o aprofundamento constante da fé, recomenda o Papa Francisco no III Domingo do Tempo Comum, o Domingo da Palavra.

A Bíblia, que também tem a forma digital, foi criada para permitir que centenas de milhões de pessoas tenham acesso às Escrituras através de “sites” e aplicações, atingiu recentemente um importante marco: reunir dois mil e 500 textos em mil 622 idiomas, usados por mais de 5,7 mil milhões de pessoas (oitenta por cento da população mundial) que agora têm a Bíblia completa na sua língua materna.

A Bíblia, Sagrada Escritura, Palavra de Deus, é, na sua totalidade, o texto fundamental dos cristãos. Tem dimensão histórica de milhares de anos, tem dimensão profética quer no Antigo quer no Novo Testamento, e tem sobretudo dimensão espiritual, possibilitando a oração intensa dos cristãos. Já o Vaticano II dizia que a Deus falamos quando rezamos, mas a Deus escutamos quando lemos a sua Palavra (Dei Verbum, 25). Até o Papa Francisco diz que devemos trazer no bolso os textos do Evangelho, para ter acesso a eles com a mesma facilidade como temos com o telemóvel. Não pode haver cristão que não conheça a Sagrada Escritura e esta não pode ser um objecto de adorno a ter em casa. Tem de tornar-se no coração do crente um verdadeiro guia para toda a vida do cristão. É a Palavra de Deus que, na sua leitura e oração, move o coração dos crentes para a Redenção e Salvação do ser humano.

MONSENHOR FEYTOR PINTO

Sacerdote da paróquia do Campo Grande, em Lisboa

In Família Cristã