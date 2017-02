Encontrar um marido para a vida

No site datesCatolicos.org é possível criar um perfil e ir à procura de alguém com os mesmos valores cristãos e o desejo de um compromisso sério.

O casal Pimenta de Brito deseja proporcionar esta promessa de amor eterno a outros católicos, solteiros, à procura da sua cara-metade. Para dar um empurrão a esse encontro, qual busca de uma agulha num palheiro, criaram um site de encontros amorosos.

Contrariando a expansão dos sites de encontros para “flirts ocasionais”, o datesCatolicos procura proporcionar relacionamentos amorosos segundo os ensinamentos da Igreja Católica, ou seja, estáveis, duradouros, assentes no perdão, no desejo de fidelidade e fecundidade. «É difícil encontrar alguém que procure uma relação duradoura, um casamento para a vida, com filhos, numa sociedade onde há tanta diversidade e os católicos não têm um rótulo colado na testa».

A ideia de Marta e António promotores deste site não é original. Já funciona em nove países e tem dado resultados, garante este jovem casal, referindo o caso alemão: entre cerca de cinco mil membros, já houve 300 casamentos. «No fundo, é usar a tecnologia de forma eficiente, proporcionando o match».

O datesCatolicos.org não está associado a nenhum movimento ou congregação religiosa em particular, mas tem o apoio da Igreja Católica Portuguesa, a quem apresentaram o projeto, em particular do bispo auxiliar de Lisboa, D. Nuno Brás, e do secretário-geral das Conferências Episcopais Europeias, o padre Duarte da Cunha.

«A família que procura viver de acordo com os planos de Deus; em que um homem e uma mulher vivem na felicidade o amor que é maior que a sua simples paixão e que, por isso, não recusam os frutos que esse amor sempre traz consigo nem lhe colocam prazos de validade, vê-se hoje fragilizada – desde as leis que a encaram como simples contrato à cultura ambiente que a trata como algo de “estranho”. Podemos até julgar que não é possível. Isso não é verdade. Ajudar a construir famílias dignas desse nome é uma tarefa sempre importante. Necessita de seriedade e de empenho. Com todo o gosto me associo a esta iniciativa pioneira em Portugal, na certeza de que os seus promotores sabem garantir e promover a dignidade da família neste tempo de “emergência familiar”», disse D. Nuno Brás.

O datesCatolicos.org pretende assim servir de ponte entre os que «procuram a felicidade e ao mesmo tempo querem partilhar fé e valores», uma «grande ajuda na vida em comum».

Susana Mexia

Professora