Cineteatro de Macau abre a instituições e escolas católicas

Um novo centro de cultura.

O Cineteatro de Macau, para além da projecção de filmes, vai tornar-se num centro cultural dirigido para instituições e escolas de matriz católica.

Nesse sentido, «a sala número dois, agora em obras de restauro, por forma a passar de sala de cinema para um salão multifuncional, irá estar à disposição de organizações e escolas, sensivelmente a partir do início de Abril, para a realização de diferentes actividades, entre palestras, seminários, fóruns cinematográficos, mini-concertos e pequenas peças teatrais, com intuitos evangelizadores e educacionais», disse a’O CLARIM Francisco Lio, director do Centro Diocesano dos Meios de Comunicação Social.

«Após várias reuniões no seio da Comissão Diocesana dos Meios de Comunicação Social, liderada por D. Stephen Lee, chegou-se à conclusão inicial que o Cineteatro constitui um passo em frente para se tornar num centro cultural católico para a Igreja e para a sociedade», acrescentou Francisco Lio. As marcações para usufruto do novo salão devem ser feitas pelo menos com uma semana de antecedência.

P.D.O.