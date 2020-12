CENTRO DE CULTURA CARDEAL NEWMAN INAUGURADO POR D. STEPHEN LEE

“Cor Ad Cor Loquitur”, a arte como caminho para o coração do outro

Uma mansão quase com um século, situada na Calçada da Vitória, a meio termo entre o Tap Seac e a Colina da Guia, acolhe desde o final da semana passada as mais novas valências culturais do território. Da responsabilidade de uma associação cultural de matriz católica recentemente instituída, o Centro de Cultura e Artes Performativas Cardeal Newman foi inaugurado no dia 4 de Dezembro e é a mais recente aposta da diocese de Macau.

Dá pelo nome de “Cor Ad Cor Loquitur”, reúne obras de 23 artistas do território e é a primeira exposição promovida pelo Centro de Cultura e Artes Performativas Cardeal Newman, um novo espaço que a diocese de Macau atribuiu à Associação Diocesana das Artes Performativas e Culturais (ADAPEC) e que foi inaugurado na passada sexta-feira, numa cerimónia que contou com vários representantes do Governo e da hierarquia da Igreja Católica em Macau.

As novas valências vão ao encontro do espírito de reforço dos preceitos da educação moral defendidos por D. Stephen Lee. Na intervenção que protagonizou na cerimónia de inauguração do Centro de Cultura e Artes Performativas Cardeal Newman, o bispo de Macau defendeu que as novas instalações vão ajudar a promover um «diálogo sincero» e uma abordagem mais virtuosa da vida em sociedade através de actividades artísticas e culturais diversificadas e de acções de intercâmbio e auto-aperfeiçoamento.

O Centro de Cultura Cardeal Newman, assegurou D. Stephen Lee, vai promover diferentes tipos de actividades culturais no futuro, com o propósito de fazer da arte um instrumento para chegar ao coração dos outros e para «irradiar bondade e energia positiva».

A perspectiva de chegar ao coração dos outros é, de resto, um aspecto central do primeiro evento artístico de que as novas valências são palco. O nome da exposição colectiva que agrega trabalhos de mais de duas dezenas de artistas locais é nada mais, nada menos, do que o lema cardinalício do purpurado John Henry Newman, teólogo e sacerdote britânico que foi canonizado pelo Papa Francisco há pouco mais de um ano e que empresta o nome ao Centro Cultural.

A exposição “Cor Ad Cor Loquitur”, expressão latina que traduzida à letra significa “o coração fala ao coração”, reúne obras de artistas como Jacqueline Sio, Fortes Pakeong Sequeira, Lei Hong Pio, Molly Cheang ou Deborrah Cardinal. A mostra é o primeira concretização de um plano de actividades que prevê, entre outras, a organização de recitais de música, de sessões de declamação de poesia ou mesmo de espectáculos de fado, adiantou Agnes Wong, directora do Centro de Cultura e Artes Performativas Cardeal Newman, numa conversa informal que manteve com O CLARIM.

Marco Carvalho