PAPA FRANCISCO FALOU SOBRE O NATAL QUE SE AVIZINHA NA RECITAÇÃO DO ÂNGELUS

«Não há pandemia, não há crise que possa apagar esta luz»

O Papa Francisco disse no passado Domingo, 6 de Dezembro, no Vaticano, que a preparação para o Natal, com os tradicionais presépios e árvores que assinalam a celebração do nascimento de Jesus, deve ser um sinal de «esperança, especialmente neste tempo difícil».

«Não há pandemia, não há crise que possa apagar esta luz. Deixemo-la entrar no nosso coração, estendamos a mão a quem tem mais necessidade: assim, Deus nascerá de novo, em nós e no meio de nós», declarou, no final do encontro com peregrinos, na Praça de São Pedro, para a recitação do Ângelus.

A intervenção partiu dos preparativos em curso na própria praça, onde estão a ser montados o presépio e a árvore de Natal para este ano.

«Nestes dias, também em muitas casas, são preparados estes símbolos natalícios, para alegria das crianças e também dos grandes», referiu Francisco.

A tradicional inauguração e iluminação da árvore de Natal, no Vaticano, estão programadas para hoje, sexta-feira, às 16 horas 30 locais (23 horas e 30 em Macau); no mesmo dia, de manhã, delegações provenientes de Castelli, da província de Teramo, na Itália, e da cidade de Kocevje, na Eslovénia, vão fazer ao Papa a apresentação oficial destes símbolos.

De Castelli chega este ano um presépio em cerâmica, com imagens maiores do que o tamanho natural, numa criação de “arte contemporânea que tem raízes na própria produção local”, destaca o portal Vatican News.

As imagens serão colocadas lateralmente a uma plataforma luminosa de cerca de 125 metros quadrados, que envolve parte do obelisco com uma pequena inclinação.

Já a árvore de Natal é em 2020 um abeto-falso (Picea Abies), de 28 metros de altura e setenta centímetros de diâmetro, vinda do Sudeste da Eslovénia.