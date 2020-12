OBRAS PODERÃO ARRANCAR NO PRIMEIRO SEMESTRE DO PRÓXIMO ANO

Centro Católico deverá estar concluído em 2024

O pontapé de saída nos trabalhos de construção das novas instalações do Centro Católico Diocesano deverá ser dado antes do final do primeiro semestre do próximo ano. A informação foi avançada a’O CLARIMpelo padre Pedro Chung, vigário-geral da diocese de Macau. O sacerdote, que lidera o grupo de trabalho responsável pela gestão do processo, explicou que o Paço Episcopal está à espera de autorização do Governo para dar continuidade à empreitada e mostrou-se esperançado de que a Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes (DSSOPT) se possa manifestar favoravelmente antes de Julho próximo. «Os documentos relativos ao projecto de construção do Centro Católico foram submetidos às Obras Públicas no final de Novembro. Normalmente, deveremos ter uma resposta da parte dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes nos próximos seis meses e só então os trabalhos de construção serão retomados», referiu o padre Pedro Chung. «Estamos esperançados de que a obra possa ser concluída no tempo previsto», acentuou.

O novo complexo do Centro Católico Diocesano vai nascer num terreno com mil 104 metros quadrados, situado junto ao Jardim de São Francisco, na zona onde a Rua do Campo entronca com a Avenida da Praia Grande. Com vinte andares, a estrutura que vai nascer no local deverá estar dividida em três diferentes secções, destinadas a outros tantos usos: o novo Centro Católico vai contar com uma área para exposições, uma outra para actividades e ainda cerca de duas centenas de quartos destinados ao alojamento de peregrinos. O plano urbanístico aprovado pelas autoridades do território limita a altura do edifício a 75 metros, prevê a construção de um parque de estacionamento e a transformação do piso ao nível do pódio numa zona de lazer e de espaços verdes.

Em 1990 o primeiro bispo chinês de Macau, D. Domingos Lam, ainda aventou a hipótese de vender as antigas instalações, de quatro andares, pela melhor oferta, mas desde então várias outras alternativas foram colocadas em cima da mesa.

Com as obras de demolição do antigo edifício concluídas – o prédio permaneceu abandonado durante três décadas – a diocese de Macau aguarda apenas por autorização governamental para que as obras recomecem. Se tudo correr como planeado, o novo edifício do Centro Católico Diocesano deve estar concluído em 2024.

Marco Carvalho