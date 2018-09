Bispos da Europa defendem Nova Cultura de Solidariedade

Superar o individualismo e os nacionalismos

O presidente do Conselho das Conferências Episcopais Europeias (CCEE), cardeal D. Angelo Bagnasco, defendeu há dias uma nova cultura de solidariedade no continente, capaz de superar o individualismo e os nacionalismos.

«Apesar de uma cultura que nos leva a ser individualistas, separados uns dos outros, como pessoas, como grupos e como Estados. Apesar de tudo isto, mais, por causa de tudo isto, há necessidade de anunciar a esperança que é Jesus, o qual fez de nós um povo novo.

É preciso recuperar, com o anúncio de Cristo, a dimensão relacional e, portanto, a dimensão comunitária», disse o arcebispo italiano, aos jornalistas, no final dos trabalhos da assembleia plenária do CCEE, na cidade polaca de Poznan.

O responsável assinalou que a Igreja Católica quer ser uma «consciência crítica» na Europa. «A Igreja não é perita de geopolítica, por isso, diante de tantos problemas complexos, os bispos comportam-se como pastores, cuja missão é, acima de tudo, Jesus Cristo, plenitude da verdade, fonte do verdadeiro humanismo, e formar as consciências», precisou.

Para o presidente do CCEE, os dados apresentados durante a assembleia plenária sobre o voluntariado são uma «tradução concreta» do espírito de solidariedade.

No relatório divulgado à Comunicação Social, o CCEE refere que “não existe nenhuma outra instituição na Europa que contribua de forma tão ampla para o voluntariado e promova formas de voluntariado tão diversificadas como a Igreja Católica”.

O vice-presidente do organismo episcopal, cardeal D. Vicent Nichols, elogiou o papel da Igreja como promotora de voluntariado, «uma parte importante de uma boa sociedade». O arcebispo inglês sustentou que os Governos têm o dever de «respeitar» o voluntariado e a sua natureza própria, sem o submeter a «ideologias».

Presente nos trabalhos, o cardeal D. Marc Ouellet, prefeito da Congregação para os Bispos (Santa Sé), afirmou que «a solidariedade é um valor cristão fundamental», sublinhando a importância do «testemunho de fraternidade» através do voluntariado, que ajuda a criar uma «cultura global de ajuda recíproca, de acolhimento».

A cidade polaca de Poznan acolheu os trabalhos da assembleia anual do CCEE, organismo que engloba representantes de episcopados católicos de 45 países.

A sessão final contou com a presença do Presidente da Polónia, Andrzej Duda, recebido com uma manifestação de protesto junto ao palácio arquiepiscopal, marcada por mensagens contra a pedofilia e em favor da separação Igreja-Estado.