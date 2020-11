ALUNOS RECEBEM BOLSAS DE ESTUDO ATRIBUÍDAS POR EMPRESÁRIO SINO-PERUANO

USJ assina acordos de progressão directa com três escolas católicas

A Universidade de São José, a Escola São Paulo e as Secundárias número 5 e 6 do Colégio Diocesano de São José assinaram, no início do mês, acordos de progressão directa. O mecanismo prevê que alguns dos alunos finalistas dos três estabelecimentos de ensino recebam bolsas de estudo atribuídas pelo empresário Lucas Lo para que possam dar sequência às suas carreiras académicas na Universidade de São José.

O presidente do grupo Similan, uma empresa com fortes investimentos no sector imobiliário, assumiu em Julho o compromisso de financiar doze bolsas de estudo, seis das quais a título parcial, para que os melhores alunos das três escolas possam dar seguimento aos estudos na Universidade de São José. O empresário sino-peruano atribuiu mais de um milhão e meio de patacas à USJ para viabilizar a iniciativa. Os acordos de progressão directa foram assinados pelo reitor da Universidade de São José, o diácono Stephen Morgan, e pelos directores das três escolas secundárias, estando previsto que os alunos seleccionados possam beneficiar de apoio financeiro por um período de quatro anos.

Os alunos da Escola São Paulo e dos dois pólos do Colégio Diocesano de São José visados pela iniciativa podem candidatar-se ao programa de progressão directa até ao final de Dezembro. Os alunos – quatro por cada estabelecimento de ensino – serão escolhidos pelos directores das respectivas instituições de ensino, tendo por base não só o aproveitamento académico como também os serviços prestados às escolas, à Igreja Católica e, de uma forma geral, à comunidade onde estão inseridos.

As “Bolsas de Estudo Lucas Lo para a Universidade de São José” são um contributo importante para o reforço dos laços entre os estabelecimentos de ensino de matriz católica de Macau e a Universidade de São José, mas não são o único instrumento da índole que a USJ disponibiliza aos seus alunos. A Universidade foi no início deste mês agraciada com um donativo, no valor de oitenta mil patacas, oferecido pela concessionária de jogo Sands China, ao abrigo do Programa de Atribuição de Bolsas de Estudo fomentado pela empresa. Durante a cerimónia de atribuição do donativo, o reitor da Universidade de São José agradeceu «a generosidade e apoio contínuo» da operadora de jogo, garantindo que a instituição que dirige vai continuar «a cultivar talentos que possam contribuir para o futuro de Macau».

Marco Carvalho