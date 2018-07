Silva Mendes, Segundo Volume disponível antes do lançamento

Erudito entre chineses

O segundo volume da colectânea sobre Silva Mendes, intitulado “Manuel da Silva Mendes: Memória e Pensamento”, encontra-se disponível na Livraria Portuguesa, devendo o seu lançamento acontecer no próximo mês de Setembro devido ao período de férias escolares, salienta a editora Livros do Oriente num comunicado entregue nas redacções.

A obra “esgota tudo quanto Silva Mendes escreveu sobre Macau, a China e o Japão, estando reservados para o terceiro volume os textos publicados em Macau sobre questões relacionadas com Portugal e com o mundo; bem como a produção literária e jornalística de Silva Mendes antes da vinda para Macau, em 1901”, descreve a mesma nota.

Silva Mendes, que “dominava a língua chinesa e era profundo conhecedor da sua cultura”, foi no início do século XX “o principal e o primeiro divulgador da cultura, da filosofia e da religião chinesas, conhecimento que lhe advinha do contacto directo com artistas, pensadores e com os bonzos – sobretudo do mosteiro de Choc Lam – com quem privava e discutia estes assuntos”.

P.D.O.