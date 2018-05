Paróquias angariam 72 mil patacas.

As sete paróquias de Macau angariaram o total de 71 mil e 944 patacas, que foram entregues à Associação dos Familiares Encarregados dos Deficientes Mentais de Macau, no âmbito do bazar de caridade que decorreu a 12 e 13 de Maio nas igrejas do território. D. Stephen Lee, bispo de Macau, associou-se à iniciativa na Sé Catedral. O objectivo para a angariação de fundos foi divulgar ao público os serviços para pessoas com deficiência intelectual e demonstrar as suas conquistas. A venda na entrada das igrejas incluiu pequenos presentes e contas de rosário feitas por pessoas com deficiência intelectual, pais e voluntários da comunidade, para que os fiéis que comparecessem nas missas pudessem adquiri-los. O dia 13 de Maio coincidiu com a Festa de Nossa Senhora de Fátima, a Ascensão do Senhor e o Dia da Mãe. A Associação dos Familiares Encarregados dos Deficientes Mentais de Macau é uma entidade não-lucrativa virada para o apoio social de pessoas com deficiência intelectual.