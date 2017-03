Pedro Mexia, crítico literário

«Gosto muito de jornais»

O poeta, cronista e crítico literário Pedro Mexia disse ontem em Macau por que razão gosta da imprensa escrita.

«Na verdade, eu gosto muito de jornais. Pode parecer uma frase estranha, mas não é tão estranho porque há umas pessoas que escrevem nos jornais e não gostam dos jornais. E nos jornais, a crítica literária, que é chamada jornalística, nasceu na mesma altura em que nasceram os jornais, nomeadamente no mundo anglo-saxónico, na Inglaterra e na Escócia», salientou o também tradutor e editor português.

«E foi nos jornais e nas revistas que marcaram presença os críticos mais relevantes do século XX», frisou, acrescentando que «um dos casos mais carismáticos» – para ele – «é o de Edmund Wilson, nos Estados Unidos, no The New Yorker», enquanto «por exemplo, hoje em dia, também no The New Yorker há o caso de James Wood».

As declarações de Pedro Mexia decorreram no Edifício do Antigo Tribunal durante a palestra “Pensar a Crítica Literária”, inserido na 6ª edição da Rota das Letras – Festival Literário de Macau. O evento prolonga-se até 19 de Março.

P.D.O.