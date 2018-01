Padre João Lourenço ministra Curso no Paço Episcopal

O Evangelho segundo Marcos

O padre João Lourenço, professor de Sagrada Escritura e director da Faculdade de Teologia da Universidade Católica Portuguesa, ministra o curso “Língua e Teologia de São Marcos”, que irá decorrer no Paço Episcopal entre as próximas segunda e quarta-feira (das 18 horas e 30 às 20 horas).

«O Evangelho segundo Marcos é o mais curto dos quatro Evangelhos e provavelmente o mais antigo. Mateus e Lucas conheciam-no e terão aproveitado muitas das suas informações», refere o padre João Lourenço, numa missiva enviada a’O CLARIM.

Para melhor compreender a identidade deste Evangelho, o sacerdote propõe comparar duas versões do mesmo texto (início do Evangelho de Marcos 1,1-15), para que se perceba as possibilidades que um texto, na sua versão original, pode facultar quando se quer passá-lo para as “nossas” as línguas.

«A versão original tem sempre uma multiplicidade de possibilidades e depende, muitas vezes, da arte de quem traduz em encontrar a melhor forma para explicitar todas essas possibilidades contidas no texto», frisa o padre João Lourenço, acrescentando: «por vezes, até dizemos que é uma Bíblia diferente ou que é um texto diverso daqueles que nos é familiar. Não realidade não é; é apenas uma tradução que procura ser ajustada a um contexto, tendo mais em consideração este ou aquele aspecto, esta ou aquela forma de dizer e de expressar o pensamento contido no texto original».

O curso é organizado pela diocese de Macau. A entrada é livre.

P.D.O.