OBRAS NA SÉ CATEDRAL: PARÓQUIA JÁ ANGARIOU MAIS DE UM MILHÃO DE PATACAS

Fiéis como pedra edificadora

A paróquia da igreja da Sé Catedral já angariou perto de um milhão e 130 mil patacas com vista ao pagamento das obras de manutenção e restauro da Sé Catedral.

No final da missa dominical do passado dia 17 de Janeiro, o padre Daniel Ribeiro agradeceu a todos os beneméritos, «em nome da nossa Sé Catedral de Macau, do Senhor Bispo e de todos os agentes de pastoral», pelos donativos recebidos até ao momento.

Segundo o vigário paroquial da Sé Catedral para a comunidade de língua portuguesa, «o valor até agora arrecadado, em patacas, é de aproximadamente um milhão; e o valor arrecadado em Hong Kong dólares de 126 mil [129 mil e 780 patacas]».

«Aquele que puderem, sejam generosos e continuem a ajudar-nos nas obras de manutenção e restauro da nossa Sé Catedral», pediu o sacerdote, dirigindo-se à Assembleia de Fiéis.

Na ocasião, referiu que a sacristia da igreja de São Domingos está aberta, todos os dias, para quem ali queira depositar os ramos que recebeu no Domingo de Ramos no ano de 2020, para que sejam posteriormente queimados. As cinzas irão ser utilizadas nas cerimónias da Quarta-feira de cinzas deste ano.

A concluir, o padre Daniel Ribeiro recordou que está a decorrer, via “online”, uma novena dedicada a São Sebastião, e que nos dias 21 e 23 deste mês a Igreja celebra a memória de Santa Inês e o Estabelecimento da Diocese de Macau, respectivamente.

J.M.E.