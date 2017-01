José Manuel Simões lança obra na próxima semana

O “caso” da Imprensa Portuguesa em Macau

O docente académico e investigador José Manuel Simões vai lançar na próxima quinta-feira, pelas 18 horas e 30, no auditório da Universidade de São José (USJ), a obra “Jornalismo Multicultural em Português – Estudo de Caso em Macau”, que representa a conclusão do seu pós-doutoramento em Ciências da Comunicação na Universidade Católica Portuguesa.

«Esta obra é um estudo de caso do jornalismo em língua portuguesa que se faz em Macau, mas que vai além disso, apresentando uma perspectiva global do mundo da Comunicação Social e perspectivando o seu futuro», disse a’O CLARIM José Manuel Simões, também coordenador do Departamento de Comunicação e Media da USJ.

«Macau é um território caracterizado por uma forte multiculturalidade onde coabitam diferentes comunidades e suas idiossincrasias. Tal é gerador de um sistema mediático muito particular na medida em que, não obstante a exiguidade do território, existem meios de comunicação – jornais, estações de rádio e de televisão – que emitem em diferentes línguas, principalmente em Chinês, Português e Inglês», salientou o autor do livro com a chancela da “mediaXXI – Publishing”.

«Macau tem a maior densidade de medias no mundo – nove jornais diários em língua chinesa, três jornais diários em Português, três jornais diários em língua inglesa, meia dúzia de semanários em língua chinesa, um semanário bilíngue Português-Chinês e um semanário trilíngue em Português, Chinês e Inglês».

«Existem igualmente em Macau dois canais de transmissão de televisão e um canal de rádio – Rádio Macau, que emite em Chinês e em Português», frisou, acrescentando que «existem ainda várias empresas de radiodifusão privadas em Macau, como a Rádio Vila Verde e a Macau Cable», assim como «duas empresas de televisão por satélite».

«Ainda que a relação destes meios com o poder político aproxime o sistema mediático do território, do que Hallin e Mancini (2004) definiram como o modelo pluralista polarizado, onde curiosamente os autores também situam o Sul da Europa, a verdade é que as práticas profissionais dos jornalistas em língua portuguesa na Região Administrativa Especial de Macau são distintas daquelas que se praticam em Portugal, o que se explica pelo facto de resultarem da conjugação entre o modelo de jornalismo ocidental e a realidade local», referiu José Manuel Simões.

«Tendo este cenário como pano de fundo, esta investigação analisa o jornalismo em língua portuguesa da RAEM, produzindo conhecimento sobre os conteúdos editoriais, bem como os critérios de noticiabilidade utilizados na seleção das notícias», sublinhou.

No painel de apresentação da obra, além de José Manuel Simões, estarão o reitor da USJ, padre Peter Stilwell, o advogado e ex-proprietário do Ponto Final, Frederico Rato, o editor da Revista Macau, Luís Ortet, e o professor Nelson Ribeiro, que foi o supervisor da investigação, no âmbito do pós-doutoramento que deu origem à publicação.

