2ª edição no prelo

O CLARIM vai lançar a 2ª edição da “História da Salvação – Tempo de Israel”, em Inglês e Chinês, por ocasião da 29ª Feira do Livro de Hong Kong, a ter lugar entre 18 e 24 de Julho no Centro de Exposições e Convenções da ex-colónia britânica.

«A ideia de publicarmos uma nova edição é porque a primeira está praticamente esgotada», disse o director d’O CLARIM, padre José Mario Mandía, acrescentando que recebeu «comentários favoráveis, especialmente de professores de Catecismo que utilizam o livro, não só em Macau, como também em Hong Kong e em lugares como a América e África».

Por haver pessoas «interessadas em aprender mais sobre a história do Velho Testamento e a sua relação com o Novo Testamento», têm nesta obra uma «introdução útil para um estudo mais sério e completo das Escrituras».

«Na 1ª edição tivemos a ideia de fazer o livro ao estilo acordeão, podendo abri-lo e ter todas as páginas com a linha do tempo desde o princípio até ao fim. No entanto, era de difícil manuseamento», explicou, por sua vez, o designer gráfico Oswald Vas, razão pela qual o estilo convencional foi escolhido para a 2ª edição.

«O conteúdo também é mais ou menos o mesmo, os textos estão mais refinados e acrescentámos algumas páginas com salmos e mapas», concluiu Oswald Vas.

P.D.O.