FOTOLEGENDA

DUPLO ANIVERSÁRIO– D. Stephen Lee, bispo de Macau, e Paul Pun, secretário-geral da Cáritas Macau, foram os anfitriões de uma tarde de convívio na igreja de Santo Agostinho, no passado dia 31 de Julho, organizada por ocasião do 70.º Aniversário da Cáritas Macau e do 10.º Aniversário do Falecimento do Padre Luis Ruiz Suarez SJ, sacerdote que liderou o processo de constituição da delegação de Macau da Cáritas Internacional. Na ocasião foi celebrada missa, na qual participaram largas dezenas de fiéis.