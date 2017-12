BJORK CAMPEÃO

O sueco Thed Bjork (Volvo) comemora a conquista do título mundial no WTCC, na última prova da temporada disputada no Qatar. O português Tiago Monteiro (Honda), impedido de competir nas quatro derradeiras jornadas duplas devido a um acidente sofrido num teste privado em Barcelona, não foi além do oitavo lugar no campeonato.