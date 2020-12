LITURGIA DOS CATECÚMENOS – Cinco fiéis recebem a bênção durante a Liturgia da Palavra, no Primeiro Domingo de Advento, na igreja de São Lázaro. A paróquia da igreja que já foi a Sé Catedral de Macau, apadrinhou, assim, cinco catecúmenos, que também ao ouvirem as passagens do Evangelho, lidas pelo padre João Lau, cumpriram mais um importante passo no caminho do Baptismo na Igreja Católica.