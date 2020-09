FOTOLEGENDA

NOVO “SITE” PROMOVE HERANÇA CATÓLICA – A Associação Católica Cultural de Macau lançou no início do mês a sua página electrónica (www.macaucca.org). Finalizado o seu processo de constituição, a ACCM é agora dotada de um meio indispensável para a concretização do principal objectivo a que se propõe: “Promover a riqueza histórica e cultural do Catolicismo em Macau, por forma a contribuir para a compreensão mútua das comunidades do território quanto à cultura, ao intercâmbio sino-ocidental e ao futuro de Macau”. Para o efeito, a ACCM está a trabalhar com o intuito de realizar vários projectos em áreas tão diversificadas como Religião, Economia, Música, Filosofia, Ciência, Tecnologia, Literatura e Artes Plásticas. Outras plataformas: Facebook: MacauCCA; Instagram: MacauCCA; YouTube: MacauCCA.