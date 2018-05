BJORK FORTE NA ALEMANHA

O sueco Thed Bjork vence a terceira corrida do WTCR, disputada no circuito de Nürburgring Nordschleife. O piloto da Hyundai teve uma prestação forte, ao terminar em 2º lugar na primeira corrida – não pontuou na segunda – subindo ao 3º posto da classificação geral (112 pontos). O novo líder é o francês Yvan Muller (137), por troca com o italiano Gabriele Tarquini (118), também ambos da Hyundai.