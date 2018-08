Dia da Juventude Macaense na Califórnia

Partilha de gerações

A Casa de Macau USA organizou, no passado dia 22 de Julho, o “Dia de Juventude Macaense”, que contou com cerca de cem participantes, entre jovens e adultos. O evento, realizado no Centro Cultural de Macau, em Fremont, na Califórnia (Estados Unidos), foi patrocinado pelo Conselho das Comunidades Macaenses.

«Pretendemos sensibilizar e motivar os membros da geração mais nova para a causa macaense, fazendo-os lembrar da Macau dos seus antepassados sob administração portuguesa e dar-lhes a conhecer a RAEM e o território de hoje», disse a’O CLARIM Henrique Manhão, presidente da Casa de Macau USA.

«A festa começou com um pequeno chá e com baile, ficando a música a cargo de Elsa Denton e do seu conjunto musical. A animação começou imediatamente e muita gente não parou de dançar até à hora em que foi servido o jantar, de ementa chinesa, no restaurante Venus Cafe, de Fremont», referiu Henrique Manhão, acrescentando que «os “dançarinos” voltaram a bailar depois do repasto», evidenciando «alegria ao som dos ritmos modernos e antigos, terminado o evento às 21 horas».

O mesmo responsável sublinhou que o presidente da Associação dos Jovens Macaenses, Jorge Neto Valente, enviou uma mensagem de felicitações, enaltecendo o evento.

P.D.O.