CEM Celebrou Natal com 45 Famílias Carenciadas

Luz para todos

Na véspera do Natal, o Grupo de Embaixadores da CEM juntou-se a voluntários da Federação das Associações de Operários de Macau, União Geral das Associações de Moradores de Macau, Associação Geral das Mulheres de Macau, Aliança de Povo de Instituição de Macau e da Cáritas de Macau, para assistirem a um filme natalício com o objectivo de partilhar momentos de carinho durante a época festiva, segundo uma nota de Imprensa enviada pela Companhia de Electricidade de Macau.

No dia do evento, cerca de duzentos participantes, incluindo os embaixadores da CEM, voluntários e 45 famílias carenciadas, assistiram juntos a um filme de animação de Natal, no Cinema Alegria. De seguida, cada criança recebeu um cabaz de presentes, com votos de bom progresso nos estudos e de um Feliz Natal. O ambiente foi bastante acolhedor e harmonioso, sendo que cada criança pôde sentir o calor do Natal.

A directora do Gabinete para os Assuntos Regulatórios e Comunicação Empresarial da CEM, Cecilia Nip, afirmou que «desde a sua criação, o Grupo de Embaixadores da CEM tem vindo a focar-se nas necessidades de pessoas de diferentes camadas sociais, fazendo-as sentirem-se queridas e apoiadas através da organização de actividades regulares e diversificadas».

À semelhança de outros anos, registou-se uma forte adesão, com um grande número de pessoas a associarem-se ao evento.