CATEQUESE NA TAIPA REGISTA AUMENTO DE INSCRIÇÕES

Aprender sobre Jesus… a cantar

As aulas de catequese em língua portuguesa na paróquia de Nossa Senhora do Carmo, na Taipa, tiverem início no passado dia 13 de Setembro.

Até ao momento, registou-se um aumento do número de catequizandos em relação aos anos mais recentes. Segundo a irmã Maria Lúcia Fonseca, coordenadora da catequese em Português na paróquia de Nossa Senhora do Carmo, «para 2020-2021 já estão inscritas cerca de trinta crianças. É um aumento significativo tendo em conta que nos últimos anos o número situou-se entre quinze e vinte crianças».

A’O CLARIM, a irmã franciscana missionária de Nossa Senhora adiantou que «três crianças deverão receber o Sacramento do Baptismo, sete ou oito a Eucaristia e quatro ou cinco a Confirmação ou Crisma».

As aulas de catequese, leccionadas por sete catequistas, têm lugar após a Missa Dominical das 11 horas e 15, nas instalações da paróquia de Nossa Senhora do Carmo, entre o meio-dia e as 13:00 horas.

«A nossa catequese tem por base o canto. Posso dizer que as nossas crianças aprendem sobre a vida de Jesus a cantar», referiu a irmã Maria Lúcia. «Este ano pretendemos começar a catequese com o nascimento de Jesus e a adoração dos Magos. Depois do Natal vamos falar de episódios marcantes, como o da primeira vez que Jesus fala no Templo; debruçar-nos sobre a vida pública de Jesus e, finalmente, sobre a Paixão e a Ressurreição. É muita informação para tão pouco tempo, mas com a graça de Deus iremos conseguir», explicou.

José Miguel Encarnação