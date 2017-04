Casa de Macau USA quer instituir a “Dia da Juventude Macaense”

Nova geração é motivo de preocupação.

O presidente da Casa de Macau USA, Henrique Manhão, pretende institucionalizar o Dia da Juventude Macaense junto do Conselho das Comunidades Macaenses.

«O Dia da Juventude Macaense foi apresentado várias vezes à Assembleia Geral do Conselho das Comunidades Macaenses, mas nunca foi discutido seriamente. Voltaremos ao assunto no próximo Encontro das Comunidades Macaenses, que deverá realizar-se em Macau daqui a dois anos e meio», disse a’O CLARIM Henrique Manhão.

«Sem gente nova a identidade macaense acaba. Assim sendo, precisamos de líderes jovens e dinâmicos para que os da geração mais nova venham a ser os futuros líderes das Casas de Macau», justificou o dirigente da agremiação com sede na Califórnia (Estados Unidos).

Entretanto, a Casa de Macau USA vai comemorar no próximo dia 23 de Abril o seu Dia da Juventude Macaense, com baile, música e gastronomia tradicional, no Centro Cultural de Macau, em Fremont.

«Vamos ter a participação do conjunto musical com sete elementos, da consagrada cantora macaense Elsa Denton. Espera-se grande afluência de jovens, à imagem do que aconteceu nos anos anteriores. Para assegurar uma maior participação haverá prémios especiais, que serão anunciados no dia da festa. Embora seja Dia da Juventude Macaense, todos os membros são convidados a participar», sublinhou Henrique Manhão.

«A Casa de Macau USA está muito grata ao Conselho das Comunidades Macaenses, que sempre tem apoiado as suas actividades», frisou o mesmo responsável, em alusão ao apoio que recebeu para realizar o evento deste ano.