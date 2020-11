CARTA DO PRESIDENTE DA CÁRITAS PORTUGUESA

AOS ÓRGÃOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Estimados/as

Directores/as

Chefes de Redacção

Jornalistas,

Como deve ser já do vosso conhecimento pelo comunicado emitido pela Conferência Episcopal Portuguesa, num dos pontos refere-se a minha substituição na Direcção da Cáritas Portuguesa. Em breve, a minha sucessora tomará posse.

Quero agradecer-vos por todo o apoio que sempre recebi de vós para que pudesse fazer chegar mais longe e a mais gente as minhas opiniões, sugestões e reparos. A minha gratidão por me terem ajudado a tentar defender os mais vulneráveis da sociedade portuguesa. Tudo o que fiz, foi só – apenas só – pelo combate contra o empobrecimento e a exclusão social. Nada mais procurei de interesse pessoal.

Peço-vos desculpa por alguma atitude de omissão, despropósito ou falta de gentileza.

Asseguro-vos que continuarei a “tecer armas” pelo mesmo combate, ou seja, por um país com menos pobreza e um desenvolvimento mais humano. Para já, manter-me-ei como Presidente da Confederação Portuguesa do Voluntariado e membro da Direcção da Associação Dignitude. Asseguro-vos que nem que seja só jamais abandonarei as causas que, até agora, me têm mobilizado.

Reitero toda a minha gratidão pela vossa colaboração.

Eugénio Fonseca

Presidente em exercício