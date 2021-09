VISITA PAPAL À ESLOVÁQUIA

Fé atenta ao sofrimento do mundo

O Papa Francisco presidiu, na quarta-feira, à Missa no Santuário mariano de Sastin, na Eslováquia, assinalando a festa da padroeira nacional, Nossa Senhora das Dores, onde pediu uma fé atenta ao sofrimento do mundo.

«Uma fé que não se fica pelo abstracto, mas faz-nos entrar na carne e nos torna solidários com os necessitados. Esta fé, ao estilo de Deus, humilde e silenciosamente levanta o sofrimento do mundo e irriga os sulcos da história com a salvação», disse Francisco, na sua homilia, perante cerca de sessenta mil pessoas.

A intervenção destacou a imagem de Nossa Senhora das Dores e apontou a «uma fé que se torna compaixão, que se torna partilha de vida com quem está ferido, quem sofre e quem é constrangido a carregar aos ombros pesadas cruzes».

A celebração eucarística foi a última do programa da 34ª viagem internacional do Papa, que se iniciou no passado Domingo, em Budapeste (Hungria) e Bratislava.

O Papa apresentou, na ocasião, a figura de Maria como «modelo de fé», realçando três características: «o caminho, a profecia e a compaixão».

Francisco declarou que Deus «subverte as lógicas do mundo» e sublinhou que hoje são precisos «profetas»: «Cristãos que sabem mostrar, com a vida, a beleza do Evangelho: que são tecedores de diálogo onde as posições se tornam rígidas; que fazem resplandecer a vida fraterna na sociedade, onde muitas vezes nos dividimos e contrapomos; que difundem o bom perfume do acolhimento e da solidariedade, onde muitas vezes prevalecem os egoísmos pessoais e colectivos; que protegem e guardam a vida onde reinam lógicas de morte», afirmou.

In ECCLESIA