Papa vai assinar “Carta aos Jovens”

O Papa Francisco assinou, na passada segunda-feira, a nova Exortação Apostólica pós-sinodal, em forma de “Carta aos Jovens”, com o título “Vive Cristo, esperanza nuestra” (“Vive Cristo, a nossa esperança”), anunciou o Vaticano.

O documento dá continuidade à assembleia do Sínodo dos Bispos dedicada às novas gerações, que decorreu no Vaticano, em Outubro de 2018.

A assinatura teve lugar, por decisão de Francisco, na Solenidade da Anunciação do Senhor, durante uma visita ao Santuário Mariano de Loreto, na Itália.

“O gesto do Papa traduz a sua intenção de confiar à Virgem Maria o documento que sela o trabalho do Sínodo dos Bispos realizado no Vaticano de 3 a 28 de Outubro de 2018, sobre o tema ‘Os Jovens, a fé e o discernimento vocacional’”, explica o portal de notícias do Vaticano.

BEATIFICAÇÃO

A fundadora das Missionárias do Santíssimo Sacramento e Maria Imaculada, presentes na diocese de Viana do Castelo, em Portugal, vai ser beatificada, após o Papa ter aprovado um milagre atribuído à sua intercessão.

Maria Emilia Riquelme y Zayas nasceu em Granada (Espanha) a 5 de Agosto de 1847 e ali faleceu a 10 de Dezembro de 1940.

As religiosas da congregação que fundou vivem a sua missão no Santuário dedicado ao Sagrado Coração de Jesus, em Viana.

O Papa autorizou no dia 20 do corrente mês a promulgação dos novos decretos que darão à Igreja nove beatos e cinco veneráveis. Entre os futuros beatos estão sete bispos, mártires do regime comunista na Roménia entre 1950 e 1970, e o missionário italiano Alfredo Cremonesi, assassinado na antiga Birmânia a 7 de Fevereiro de 1953.

In ECCLESIA