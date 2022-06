URBANIDADE, CULTURA E RELIGIÃO

Porque no Verão a vida não pára

Esta semana, porque muitos dos nossos leitores estão quase a entrar de férias e o período de quarentena para quem regressa a Macau diminuiu de 21 para catorze dias, deixamos algumas sugestões a quem neste Verão se deslocar à Europa.

Embora o Grão-Ducado do Luxemburgo seja um país pequeno em tamanho geográfico, é enorme em várias vertentes, nomeadamente, em termos religiosos, como temos vindo a revelar nos últimos meses.

Começando pela capital, a Cidade do Luxemburgo, foi sempre construída a pensar em quem ali vive, mas procurando e conseguindo preservar os vestígios do seu passado histórico. Não deixem de ver as fortificações da cidade, classificadas como Património Mundial da UNESCO, e de visitar o Palácio Grão-Ducal de estilo renascentista. Mas o Luxemburgo é também uma cidade moderna, tendo visto nascer R. Schumann, um dos pais da Europa, albergando o MUDAM – o Museu de Arte Contemporânea do Luxemburgo.

Já nas franjas da capital, é imprescindível visitar o antigo subúrbio de Clausen, um bairro virado para o Rio Alzette com os seus três encantadores moinhos e inúmeras lavandarias. Actualmente, Clausen passa por um grande processo de modernização, feito, no entanto, com minuciosa atenção por forma a deixar o bairro o mais autêntico possível e com o seu charme inalterado.

Mais fora do centro estão os castelos de que vos falámos anteriormente. Uma viagem a Vianden, por exemplo, tem mesmo que fazer parte das deslocações a efectuar. Trata-se de uma cidade medieval muito bonita, localizada na zona nordeste do Grão-Ducado. A cidade – composta por ruas sinuosas, pequenas igrejas góticas, muralhas e torres – estende-se ao longo do Rio Our, sendo dominada pelo seu famoso castelo, local adorado pelo escritor Victor Hugo que ali viveu. A paisagem envolvente é sublime, ideal para longas caminhadas no vale do Our.

Qualquer viajante terá ainda de passar pelo castelo de Bourscheid, de desenho triangular e bastante fortificado, construído como se espreitasse o Rio Sûre através da sua torre de menagem. Para além do palácio – a edificação principal – está dotado de uma capela e mais torres, circundados por uma muralha. Depois há ainda o castelo de Beaufort, uma fortaleza protegida por fosso e muralha renascentista.

Para quem gosta de arquitectura religiosa, um local a não perder é a abadia de Saint-Maurice-et-Saint-Maur de Clervaux . Este é um templo beneditino fundado em 1909, em estilo neo-romântico, ainda hoje habitado por várias dezenas de monges.

Claro está que uma visita ao Luxemburgo jamais ficará completa sem um passeio, por mais breve que seja, à sua cidade mais antiga, situada mesmo ao lado da Alemanha. Pensamos que já adivinhou. Sim, é isso mesmo: Echternach – cidade também já aqui referida por nós em crónicas mais recentes. E se houver ainda um tempinho, aconselhamos vivamente os leitores a visitarem a que já foi a comuna mais pequena do País: Esch-sur-Sûre – sim, também vos falámos desta pequena aldeia, hoje com pouco mais de trezentas almas, localizada no sopé das falésias que caem abruptamente no Rio Sûre. O seu castelo (em ruínas) data do ano 927, sendo considerado um dos locais mais bonitos do Luxemburgo.

João Santos Gomes