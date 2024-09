UNIVERSIDADE DE SÃO JOSÉ E DIOCESE DE MACAU RECORDAM O PEDAGOGO

Faleceu Chan Kei I, nome cimeiro da educação católica

A Universidade de São José e a Comissão Diocesana da Educação Católica emitiram um voto de pesar pelo falecimento de Chan Kei I, antigo chanceler do Colégio Diocesano de São José. Professor e pedagogo, faleceu ao início da madrugada de 28 de Agosto, no hospital Kiang Wu.

Antigo professor primário e posteriormente director do Conselho de Administração do Colégio Diocesano de São José, Chan Kei I dedicou mais de setenta anos da sua vida à causa da educação em Macau, tendo tido um papel de relevo na modernização do ensino de matriz católica no território. Nomeado para a Comissão de Supervisão do Colégio Diocesano de São José por D. Arquimínio Rodrigues da Costa, último bispo português de Macau, Chan é recordado pela Comissão Diocesana da Educação Católica (CDEC) como alguém que mudou a vida de incontáveis gerações de estudantes em Macau.

“O doutor Chan Kei I era um verdadeiro educador, alguém que se preocupava profundamente com os seus alunos e assumiu desde sempre um compromisso profundo com Macau. A sua dedicação e a sua filosofia educativa deixaram um impacto duradouro em diferentes gerações de pessoas em Macau”, refere a CDEC, numa nota publicada no seu portal electrónico.

“Ao longo da vida, o doutor Chan não só se destacou no seu percurso como professor, mas também fez contributos significativos para os assuntos educativos da Diocese Católica de Macau. Ele liderou e impulsionou o crescimento do Colégio Diocesano de São José e ofereceu aconselhamento inestimável para o desenvolvimento geral das escolas diocesanas. As suas conquistas são notáveis e os seus contributos e influência foram, ao mesmo tempo, profundas e de longo alcance”, acrescenta o organismo.

Para além de professor e dirigente escolar, Chan Kei I era um académico de mérito próprio. Formado em Educação, publicou obras e estudos influentes como “Guia de Cálculo da Física no Ensino Secundário” e “A Administração das Escolas Primárias e Secundárias em Macau”. O seu legado, escreve a Universidade de São José, sempre foi definido “pelo seu compromisso inabalável com a excelência educacional e a promoção dos valores católicos”.

Os longos anos de dedicação à causa da Educação valeram a Chan Kei I o reconhecimento do Governo e da sociedade civil por várias ocasiões. O antigo chanceler do Colégio Diocesano de São José foi distinguido pelas autoridades locais em 1993 com a Medalha de Mérito Profissional em Educação. Já depois da transferência de soberania, Chan Kei I voltou a ser galardoado pelo Governo, ao receber, em 2003, a Medalha de Mérito Educativo. Em 2022, a Universidade de São José homenageou o veterano pedagogo, com a atribuição de um Doutoramento Honoris Causa em Educação, no que constituiu um reconhecimento do seu profundo impacto no panorama educativo de Macau.

Marco Carvalho

Photo Credit: Teacher Magazine, DSEDJ, Edição n.º 43, Dezembro de 2013