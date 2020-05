«Um belo sinal», diz D. Konrad Krajewski

PAPA OFERECE VENTILADORES A HOSPITAIS DA ROMÉNIA, ESPANHA E ITÁLIA

O Papa ofereceu dez ventiladores a hospitais da Roménia, Espanha e Itália, como forma de assinalar o dia do seu onomástico, São Jorge, anunciou o Vaticano.

Jorge Mario Bergoglio costuma celebrar esta data com presentes para populações necessitadas e, este ano, centrou-se na resposta à pandemia do Covid-19.

Além dos ventiladores, adianta o portal de notícias do Vaticano, a oferta incluiu material saúde como máscaras, óculos de protecção e fatos para médicos e enfermeiras.

«É um belo sinal que acontece neste dia particular, em que o Santo Padre não recebe um presente, mas presenteia os outros», observou o esmoler pontifício, cardeal D. Konrad Krajewski.

O responsável pelo “braço da caridade” da Santa Sé definiu o gesto como «um abraço do Papa ao mundo inteiro numa situação difícil».

O cardeal polaco foi responsável por entregar pessoalmente a oferta no Hospital de Lecce, passando ainda por Nápoles, para receber uma oferta de medicamentos destinados aos pobres em Roma.

E REZOU PELOS FUNCIONÁRIOS FÚNEBRES

O Papa Francisco rezou pelas pessoas que realizam serviços fúnebres neste tempo de pandemia, um trabalho que afirmou ser «doloroso e muito triste».

«Hoje, rezemos juntos pelas pessoas que realizam serviços funerários. É muito doloroso, muito triste o trabalho que realizam, e sentem muito de perto a dor provocada por esta pandemia. Rezemos por elas», disse o Papa no início da celebração da missa na Casa de Santa Marta.

Durante a homilia Francisco falou sobre a fé missionária e pediu uma «fé transparente» e não «prosélita».

«Há a missionariedade da fé. A fé, ou é missionária ou não é fé. A fé não é uma coisa somente para mim, para que eu cresça com a fé: essa é uma heresia gnóstica. A fé sempre leva uma pessoa a sair de si. Sair. A transmissão da fé: a fé deve ser transmitida, deve ser oferecida, sobretudo com o testemunho: “Ide, que as pessoas vejam como viveis”», acentuou.

Na homilia, recordou que todo cristão é missionário, que não significa fazer proselitismo, mas viver como cristãos com uma fé de portas abertas, uma fé que é serviço: «Se uma pessoa tem fé necessariamente deve sair de si, deve sair de si, e mostrar socialmente a fé. A fé social, é para todos».

In ECCLESIA