TEOLOGIA, UMA DENTADA DE CADA VEZ (78)

Como a Igreja se relaciona com a Santíssima Trindade?

A Igreja é o Povo de Deus, o Corpo Místico de Cristo, a Esposa de Cristo e o Templo do Espírito Santo.

POVO DE DEUS

“A Igreja é o povo de Deus porque aprouve a Deus santificar e salvar os homens não isoladamente mas constituindo-os num só povo, reunido pela unidade do Pai e do Filho e do Espírito Santo” (Compêndio do Catecismo da Igreja Católica nº 153).

Na Igreja, Deus cumpre a Sua promessa: «E tomar-vos-ei como meu povo, e eu serei o vosso Deus(Êxodo 6:7; Ezequiel 34:24, 36:28; Jeremias 7:23, 30:22, 31:33)».

No ponto 154, o CCIC enumera as características desse povo: “Este povo, de que nos tornamos membros mediante a fé em Cristo e o Baptismo, tem por origem Deus Pai, por cabeça Jesus Cristo, por condição a dignidade e a liberdade dos filhos de Deus, por lei o mandamento novo do amor, por missão a de ser o sal da terra e a luz do mundo, por fim o Reino de Deus, já iniciado na terra”.

CORPO MÍSTICO DE CRISTO

São Paulo referia-se repetidas vezes à Igreja como o Corpo de Cristo (I Coríntios 12:12,13,27; Romanos 12:4-5; Efésios 1:22-23, 4:4,11-13, 5:29-30; Colossenses 1:18,24).

Porquê místico? A palavra “Místico” vem do Grego μυστήριον(“mystērion”, mistério) – ver: Marco 4:11; Romanos 11:25, 16:25; I Coríntios 2:11, 4:1, 13:2, 14:2, 15:51; Efésios 1:9, 6:19; Colossenses 1:26, 2:2; II Tessalonicenses 2:7; I Timóteo 2:7, 3:9; Revelações 17:5.

“A palavra grega mysterion foi traduzida em latim por dois termos: mysterium e sacramentum. Na segunda interpretação, o termo sacramentum exprime prevalentemente o sinal visível da realidade oculta da salvação, indicada pelo termo mysterium” (Catecismo da Igreja Católica nº 774).

O sinal visível é chamado de sacramento (sacramentum), enquanto que a realidade invisível e escondida que os sacramentos revelam é chamada de mistério (mysterium).

Estes termos podem aplicar-se (1) ao Próprio Cristo, (2) à Igreja que Ele fundou, e (3) aos meios de graça (sacramentos) que Ele estabeleceu (CIC nº 774 ao nº 776).

A Igreja é chamada de “mística” porque possui um elemento invisível e escondido. “A Igreja é, ao mesmo tempo, visível e espiritual, sociedade hierárquica e Corpo Místico de Cristo. É una, mas formada por um duplo elemento: humano e divino. Aí reside o seu mistério, que só a fé pode acolher” (CIC nº 779).

Além disso, Cristo é a cabeça deste corpo. «Pois o marido é a cabeça da esposa, como Cristo também é a cabeça da Igreja, sendo ele mesmo o Salvador do corpo(Efésios 5:23)».

ESPOSA DE CRISTO

“Porque o próprio Senhor Se definiu como o «Esposo» (Mc., 2,19), que amou a Igreja, unindo-a a Si por uma Aliança eterna. Ele entregou-se a Si mesmo por ela, para a purificar com o Seu sangue, «para a tornar santa» (Ef., 5,26) e fazer dela mãe fecunda de todos os filhos de Deus. Enquanto a palavra ‘corpo’ evidencia a unidade da ‘cabeça’ com os membros, o termo ‘esposa’ sublinha a distinção dos dois na relação pessoal” (CCIC nº 158).

TEMPLO DO ESPÍRITO SANTO

A Igreja também é chamada de “Templo do Espírito Santo” porque, conforme o CCIC (nº 159) refere: “Porque o Espírito Santo reside no corpo que é a Igreja: na sua Cabeça e nos seus membros; para além disso, Ele edifica a Igreja na caridade com a Palavra de Deus, os sacramentos, as virtudes e os carismas. ‘O que o nosso espírito, quer dizer, a nossa alma, é para os nossos membros, o Espírito Santo é-o para os membros de Cristo, para o corpo de Cristo, que é a Igreja’ (Santo Agostinho)”.

“Os carismas são dons especiais do Espírito concedidos a alguém para o bem dos homens, para as necessidades do mundo e em particular para a edificação da Igreja, a cujo Magistério compete o seu discernimento” (CCIC nº 160).

Pe. José Mario Mandía