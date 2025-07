Templo de várias gerações

A Capela de São João Bosco, localizada em Macau, na Estrada Ferreira do Amaral, foi fundada em 1951 pela comunidade salesiana, em honra de São João Bosco (1815-1888), o santo italiano fundador da Congregação Salesiana, conhecido pelo seu trabalho dedicado à educação e formação de jovens.

A capela foi construída para servir não apenas como local de culto, mas também como parte integrante do Colégio Dom Bosco, uma instituição educativa que desempenhou um papel importante na formação académica e espiritual de gerações de jovens macaenses.

Em 1992 a capela passou por uma campanha de restauro significativa, que visou preservar a estrutura original enquanto modernizava algumas das suas instalações, garantindo assim a continuidade da missão pastoral e educativa para que foi pensada. Modernizaram-se, pois, mas sem perder a essência simples e funcional. Esta intervenção garantiu a sua preservação como património religioso e educativo.

A construção está intimamente ligada à história da presença salesiana em Macau, que remonta ao início do Século XX, quando os religiosos chegaram para dedicar-se à formação da juventude local. Os Salesianos, fundados em Itália no Século XIX, com efeito estabeleceram-se em Macau em 1906, inicialmente no Orfanato da Imaculada Conceição. Com o crescimento da sua obra, em 1924 foi criado o Instituto Salesiano, que se tornou uma das principais entidades educativas da cidade, oferecendo um ensino técnico e humanístico, além de formação cristã. A capela, essa, surgiu quase três décadas depois, como resposta às necessidades espirituais dos alunos e da comunidade salesiana. Desde o início foi concebida como um espaço de evangelização e acompanhamento juvenil, fiel ao carisma de Dom Bosco: “Bons cristãos e honestos cidadãos”.

A Capela de São João Bosco apresenta uma arquitectura simples e funcional, característica das construções salesianas, com linhas sóbrias e um interior acolhedor. O seu desenho reflecte a espiritualidade prática e dedicada de São João Bosco, vincada na simplicidade e no serviço comunitário. A infraestrutura possui uma arquitectura modesta, sem grandes ornamentos, na pegada da simplicidade e pragmatismo salesiano. No interior, destacam-se o altar-mor, dedicado a São João Bosco, frequentemente decorado com imagens do santo e de Maria Auxiliadora, padroeira da Congregação. O ambiente, apesar de despojado e simples, revela-se acolhedor e familiar, típico das casas salesianas, onde se privilegia a proximidade entre os fiéis. Os espaços adjacentes são utilizados para actividades formativas e grupos juvenis, de âmbito pastoral, seguindo o espírito do oratório de Dom Bosco.

A capela evidencia, desta forma, um ambiente de recolhimento, ideal para a oração e celebração eucarística, continuando a ser um ponto de referência para os fiéis católicos de Macau, especialmente para os alunos e antigos alunos do Colégio Dom Bosco.

Apesar da modéstia arquitectónica, a capela possui um valor histórico e afectivo considerável, representando a presença duradoura da obra salesiana em Macau e o seu compromisso com a evangelização e a educação juvenil. A Capela de São João Bosco insere-se de forma activa e integrada no complexo do Colégio, continuando a ser um espaço de fé e formação para a comunidade local, herdeira espiritual de São João Bosco.

A capela é de facto um centro de catequese e actividades pastorais, seguindo o método educativo de São João Bosco, baseado na razão, religião e amabilidade (Sistema Preventivo). Serve ainda de ponto de encontro da comunidade católica macaense, especialmente das famílias ligadas à Obra Salesiana.

Mais do que um edifício religioso, a Capela de São João Bosco é um marco da pedagogia e espiritualidade salesiana em Macau, representando décadas de dedicação à formação integral dos jovens. A sua história está indissociavelmente ligada à do Colégio, sendo um testemunho vivo do carisma de Dom Bosco no território.

Vítor Teixeira

Universidade Fernando Pessoa