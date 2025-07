GRUPO DE PEREGRINOS PARTE HOJE PARA A TURQUIA

Fiéis de Macau participam na Audiência Papal de 30 de Julho

O padre Daniel Ribeiro, SCJ, lidera entre hoje e o final do mês uma peregrinação a três países: Turquia, Polónia e Itália. A romagem de fé, que se propõe recriar a primeira viagem missionária de São Paulo e recordar o legado de São João Paulo II, culmina a 30 de Julho, com a passagem pela Porta Santa, na Basílica de São Pedro, em Roma.

Um grupo de trinta peregrinos de Macau, a maior parte dos quais falantes de Português, parte hoje (18 de Julho) para a Turquia, país que acolhe a primeira etapa de uma peregrinação jubilar que culmina a 30 de Julho, no Vaticano, com a passagem pela Porta Santa da Basílica de São Pedro, aberta pelo Papa Francisco a 24 de Dezembro de 2024.

No mesmo dia, o grupo encabeçado pelo Padre Daniel, vigário-paroquial da Sé Catedral para a comunidade de língua portuguesa, participa na Audiência Geral semanal do Papa Leão XIV, na Praça de São Pedro. «O ponto alto da peregrinação é a entrada [na Basílica de São Pedro] pela Porta Santa, que vai decorrer no dia 30, uma quarta-feira. Nesse mesmo dia há a Audiência Papal na Praça de São Pedro e o grupo vai participar na Catequese semanal do Papa Leão XIV. No dia seguinte, a 31 de Julho, o grupo regressa a Macau», explicou o sacerdote. «A Audiência é uma sessão semanal de Catequese, que se realiza todas as quartas-feiras com o Papa. O grupo vai participar na Audiência, mas o objectivo principal da peregrinação é passar pela Porta Santa, a qual é aberta de 25 em 25 anos», acrescentou.

Antes, o grupo de trinta peregrinos de Macau irá juntar-se, na Turquia, a outros tantos fiéis brasileiros, para uma viagem de fé com passagem garantida por cidades como Esmirna, Cracóvia, Roma ou Assis. «O objectivo é que neste Ano Jubilar a comunidade de língua portuguesa de Macau tenha a oportunidade de participar, de forma mais activa, nas celebrações jubilares. Vamos fazer o mesmo caminho que fez São Paulo. Vamos recriar a primeira viagem missionária de São Paulo, passando por Éfeso, Esmirna, Antioquia da Pisídia, Listra, Laodiceia e, por fim, Tarso», elencou, o padre Daniel, em declarações a’O CLARIM. «Depois seguimos para a Polónia, onde vamos visitar alguns dos locais onde viveu São João Paulo II. Vamos visitar Cracóvia, Varsóvia e os lugares onde viveu São Maximiliano Maria Kolbe. Vamos também visitar o Santuário de Santa Faustina, a Basílica da Divina Misericórdia e temos agendada uma visita ao Campo de Concentração de Auschwitz».

A terceira e última etapa da peregrinação tem Itália como destino, indo estar sobretudo centrada em Roma. Os peregrinos vão fazer a viagem de duas horas e meia entre a capital italiana e o coração da Umbria, para venerar um dos santos mais importantes da História da Igreja, São Francisco de Assis. «Em Itália, vamos visitar Roma e Assis. No próximo ano, a Igreja celebra os oitocentos anos do falecimento de São Francisco de Assis e vamos visitar [a cidade de] Assis, como uma forma também se assinalar a efeméride», concluiu o padre Daniel.

Marco Carvalho