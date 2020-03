TEOLOGIA, UMA DENTADA DE CADA VEZ (72)

Se Jesus nos redimiu, qual a necessidade do Espírito Santo?

Antes do Seu sofrimento e morte, Jesus Cristo fez com que os Seus apóstolos acreditassem que depois Dele viria «um outro Advogado(João 14:16)». A história do amor de Deus pelos homens ainda não havia terminado. Algo mais estava para vir. Muito antes do Seu sofrimento, morte e ressurreição, Jesus disse aos apóstolos que Ele pediria ao Pai que enviasse o Espírito Santo em Seu nome – dele Jesus (João 14:26).

Poderemos perguntar: Se Jesus já nos havia redimido, que trabalho ficara inacabado para o Espírito Santo executar? Por que seria necessário enviá-Lo.

Deixem-me usar uma analogia para procurar explicar a razão. O Homem foi criado para fazer parte da família de Deus e alcançar uma interminável felicidade no Céu; foi como que o grande projecto de Deus. De facto, foi o projecto mais ambicioso alguma vez iniciado em toda a História da Humanidade. Consistiu em transformar pecadores em santos. Um projecto que o esforço humano, por si só, jamais poderia ter sonhado almejar. Uma tarefa só possível pela accão de Deus na alma das pessoas que deixassem Deus entrar livremente nas suas vidas. Ora, neste projecto, cada uma das Pessoas da Santíssima Trindade tinha um papel a desempenhar.

Todos os projectos necessitam de um plano. O Pai, que «tudo tinha feito com conta, peso e medida(Sabedoria 11:20)», foi quem esboçou esse plano.

Todos os projectos necessitam de financiamento. Jesus Cristo pagou a maioria dos custos com a Sua própria vida, embora o plano do Pai exigisse uma pequena contribuição da nossa parte: «Agora me alegro nos meus sofrimentos por vós e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo, em benefício do seu Corpo, que é a Igreja (Colossenses 1:24)». Digamos que Jesus pagou a entrada, a qual cobriu 99 por cento do custo da nossa casa no Paraíso. Nós apenas temos que contribuir com uns míseros 1 por cento para completar o necessário.

Além disso, todos os projectos necessitam de um modelo, a partir do qual se procura obter um resultado. Jesus Cristo também desempenha essa tarefa – Ele é o modelo vivo do que é um verdadeiro filho de Deus, um santo. E nós, queremos ser santos? Então, para tal, deveremos meditar sobre a vida de Cristo e imitá-Lo. Isto é o que Jesus nos diz: «aprendam comigo(Mateus 11:29)».

Todos os projectos precisam ainda de um empreiteiropara executar a obra. É aqui que entra o Espírito Santo. Ele trabalha nas nossas almas para nos moldar, formar e melhorar, de acordo com a imagem de Cristo crucificado. «Porque todos os que são liderados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus (Romanos 8:14)». É por isso que precisamos do Espírito Santo. Ele é a Pessoa que termina o trabalho.

E como é que o Espírito Santo forma uma pessoa?

Sabemos que Deus fez o homem à semelhança da Sua imagem, dando-lhe uma alma espiritual que pode conhecer (por intermédio do intelecto) e amar (por intermédio da vontade). O Espírito Santo actua na alma em ambas as faculdades: Ele dá vida à alma, Luz ao intelecto e força à vontade.

Vida à alma– No Credo, professamos o Espírito Santo como “Senhor e Dador da vida”. Quando Deus criou o homem, Ele «soprou nas suas narinas o sopro da vida, e o homem tornou-se um ser vivo(Génesis 2:7)». Da mesma forma, na ordem sobrenatural, Deus dá-nos uma vida sobrenatural – graça santificante – por intermédio do sopro do Espírito Santo. Mas para além dessa graça criada, o próprio Espírito Santo – graça não criada – habita nas almas daqueles que estão em graça santificante.

Luz ao intelecto– Jesus prometeu aos Seus apóstolos: «o Advogado, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu Nome, esse vos ensinará todas as verdades e vos fará lembrar tudo o que Eu vos disse(João 14:26)».

Força à vontade– Jesus também prometeu aos Seus apóstolos que receberiam poder quando o Espírito Santo viesse sobre eles – «e vós sereis as minhas testemunhas em Jerusalém e em toda a Judeia e Samaria, e até ao fim da terra».

Pe. José Mario Mandía